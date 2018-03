Federer unterliegt Qualifikant - Zverev und Kerber weiter

Anzeige

Miami (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Roger Federer hat beim Tennis-Turnier in Miami den Einzug in die dritte Runde verpasst. Der 36-jährige Schweizer verlor sein Zweitrunden-Match überraschend gegen den australischen Qualifikanten Thanasi Kokkinakis nach drei Sätzen 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).

Für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, war es die zweite Niederlage in Folge.

Der 20-jährige Alexander Zverev feierte hingegen einen Erfolg in der zweiten Runde. Nach einem Freilos zum Auftakt setzte sich der an Nummer vier gesetzte Hamburger gegen den Russen Daniil Medvedev mit 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) durch. In der dritten Runde trifft Zverev auf den an Nummer 28 gesetzten Spanier David Ferrer.