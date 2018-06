Federers Weg nach Wimbledon beginnt in Stuttgart

Anzeige

Stuttgart (dpa) - Tennis-Star Roger Federer lächelte vor dem Comeback nach seiner freiwilligen Turnier-Abstinenz entspannt. Noch immer treibt den Rekord-Grand-Slam-Sieger die Freude am Spiel an. Die Gier, zu gewinnen, neue Bestmarken aufzustellen.

Drei Tage nach dem elften French-Open-Triumph seines Dauerrivalen Rafael Nadal tritt der 36-Jährige am Mittwoch in Stuttgart erstmals seit dem 24. März wieder in einem offiziellen Match an. Jetzt beginnt auf dem grünen Belag die Saisonphase, die Federer normalerweise dominiert, und die er Mitte Juli mit seinem neunten Wimbledon-Triumph krönen will.

Schon sein Auftritt in Stuttgart hält eine «Extramotivation» bereit. «Hier die Nummer eins zu werden, wäre natürlich schön, den Rekord noch mal nach oben zu drehen», sagte Federer am Montag. «Es ist sicherlich eine spezielle Situation.» Zieht der Baseler ins Finale ein, löst er den Spanier Nadal wieder an der Spitze der Weltrangliste ab.