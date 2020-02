Feigenbutz chancenlos

Caleb Plant (l.) war Vincent Feigenbutz klar überlegen. © dpa

Nashville.Die deutschen Profiboxer bleiben in den USA seit fast 90 Jahren ohne WM-Sieg. Auch Vincent Feigenbutz ist bei dem Versuch gescheitert, als Weltmeister in die Heimat zurückzukehren. Im Kampf um den IBF-Gürtel im Supermittelgewicht unterlag der 24 Jahre alte Karlsruher in der Nacht zum Sonntag in Nashville Titelverteidiger Caleb Plant aus den USA durch technischen K.o. In der zehnten Runde brach der Ringrichter das Duell ab. Damit bleibt der Erfolg von Max Schmeling, der den WM-Titel im Schwergewicht 1930 gegen Jack Sharkey erobert und im darauffolgenden Jahr ebenfalls in den USA siegreich verteidigt hatte, der letzte WM-Triumph eines Deutschen in Amerika.

„Ich bin traurig. Das war nicht mein Tag“, sagte Feigenbutz. Der einstige Interimsweltmeister der WBA suchte das Positive in der Niederlage: „Um ein guter Gewinner sein zu können, muss man auch mal ein guter Verlierer sein.“ Die Statistik sprach Bände: 47 Treffer wurden für den Deutschen gezählt, 202 für Plant. Der Amerikaner widmete den Sieg seiner 2015 gestorbenen Tochter und seiner 2019 von einem Polizisten erschossenen Mutter.

Jede Runde verloren

Feigenbutz hatte immerhin den Mut, sich in der 20 000 Zuschauer fassenden Bridgestone Arena als krasser Außenseiter dem Champion in dessen Heimatstadt zu stellen. Was befürchtet worden war, trat ein: Der technisch versierte Plant mit seinen schnellen Fäusten hatte den Deutschen im Griff und gewann jede Runde. Feigenbutz schaffte es nur selten, die Distanz zum sechs Zentimeter größeren Amerikaner zu überwinden. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020