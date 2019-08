Feigenbutz souverän

Vincent Feigenbutz (l.) hatte seinen Gegner Cesar Nunez im Griff. © mer

Ludwigshafen.Nach einem klaren und souveränen Kampf gegen den Spanier Cesar Nunez hat sich Supermittelgewichtler Vincent Feigenbutz bei der Boxgala des Teams Sauerland in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle die Weltmeisterschafts-Gürtel der Global Boxing Union (GBU) und der International Boxing Organisation (IBO) gesichert.

In einem zunächst fast zurückhaltend geführten Kampf legte sich der 23-jährige Karlsruher seinen Gegner über die Runden hinweg konsequent zurecht und bekam den bis dahin ungeschlagenen Spanier durch Kombinationen zum Körper immer besser in den Griff. Bereits in der siebten Runde hatte ein wuchtiger Treffer zur Leber bei Nunez seine Wirkung hinterlassen – in Runde acht brach der Ringrichter das mittlerweile ungleiche Duell nach zwei überfallartigen Attacken durch Feigenbutz folgerichtig ab.

Nach dem Sieg durch technischen K.o. steht Feigenbutz vor Kämpfen gegen Champions wie Chris Eubank jr. oder Billy Joe Saunders, die in den Verbänden WBO und WBA noch vor dem Linksausleger platziert sind. „Vincent kann jeden schlagen – und wir sind da an etwas ganz Großem dran“, sagte Manager Rainer Gottwald. mer

