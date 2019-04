Felix Sturm in Haft

Köln.Für Felix Sturm (Bild) war auf dem Festakt der deutschen Boxbranche ein Platz in der ersten Reihe reserviert. Doch der frühere Weltmeister verbrachte die Nacht im Gefängnis. „Felix tut mir wirklich leid. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Negativschlagzeilen um ihn, die auf den Boxsport zurückfallen“, sagte Thomas Pütz, der Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, zur Festnahme des fünfmaligen Champions. Sturm war am Freitag nach Angaben der Polizei in Köln festgenommen worden.

Erwirkt hatte den Haftbefehl die Kölner Staatsanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsstrafsachen. Zum Tatvorwurf machte die Polizei keine Angaben, die Festnahme sei bei Sturms Besuch der Fitness-Messe Fibo erfolgt. Verbandschef Pütz betonte, dass die Unschuldsvermutung gelte, solange Sturm nichts nachgewiesen worden sei. „Aber es werden schon triftige Gründe vorliegen, sonst wäre er nicht festgenommen worden. Wenn die Vorwürfe stimmen, muss er mit der Härte des Gesetzes leben“, sagte Pütz.

Unbewiesene Dopingvorwürfe

Der inzwischen in Bosnien, der Heimat seiner Eltern, lebende Sturm hatte lange mit Dopingvorwürfen zu kämpfen. Nach dem siegreichen WM-Kampf gegen den Russen Fjodor Tschudinow im Februar 2016 war seine Dopingprobe positiv ausgefallen. Der 40 Jahre alte gebürtige Leverkusener klagte dagegen. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Dopingprobe zweifelsfrei von ihm stammte. Es bestand der Verdacht, dass sie auf dem Weg ins Labor vertauscht oder verunreinigt worden war, hieß es. dpa

