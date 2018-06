Ferrari-Pilot kann auch anders: Vettel gibt sich ruhig

Anzeige

Montréal (dpa) - Seit zwei Monaten hat er nicht mehr gewonnen. In der Formel-1-Wertung liegt er hinter seinem ärgsten Rivalen. Doch es scheint, als würde dies Sebastian Vettel nichts ausmachen.

Im Gegenteil: Er ist entspannt. Zumindest wirkt der Ferrari-Pilot in dieser Saison so. Auch im Fahrerlager beim Großen Preis von Kanada in Montréal lächelt er, plaudert mit den Medien, scherzt. Von der Reizbarkeit vergangener Jahre ist bei dem viermaligen Weltmeister nichts zu spüren. Verbale Ausfälle gegen Kollegen oder Offizielle - in diesem Jahr Fehlanzeige.

Ist das Taktik, weil er seinen Rivalen, wie dem Titelverteidiger und WM-Führenden Lewis Hamilton, keine Nervosität zeigen will? Oder will er die leicht aufzuheizende Atmosphäre in Italien rund um die Scuderia nicht unnötig befeuern? Oder hat er tatsächlich mit 30 Jahren seine innere Ruhe gefunden - und möglicherweise den Weg zum ersehnten Titel mit Ferrari?