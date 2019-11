Fester Wille und gute Moral

Crailsheim Merlins – Rasta Vechta 101:88 (27:14, 21:25, 26:26, 27:23)

Crailsheim Russell (25 Punkte/davon 3 Dreier), Ford (17/3), Morgan (15/3), Jones (14), Hawkins (12/2), Herrera (11/2), Span (7/1), Kovacevic, Carpenter.

Vechta: Wainright (22/2), Vasturia (16/4), Young (15/3), Davis (10), DiLeo (7/1), Herkenhoff (7/1), Kessens (6), Garcia (2), Reischel (2), Murphy (1).

Zuschauer: 2367.

In einer rassigen Partie, in der sich beide Mannschaften einen echten Schlagabtausch boten, behielten am Ende die Hakro Merlins Crailsheim die Nase vorn. Immer wieder verkürzte Rasta Vechta, doch die Führung ließen sich die Zauberer nicht nehmen. Durch einen starken Endspurt setzten sich die Crailsheimer mit 101:88 durch und haben somit bereits 12 Punkte auf dem Konto. Einen bitteren Beigeschmack hat der Erfolg jedoch, denn Leistungsträger Jeremy Morgan verletze sich.

Einen ersten Dreipunktwurf von Ishmail Wainright konterte Seba Herrera mit einem Korbleger and One. Mit zwei Dreiern in Serie setzten sich die Hakro Merlins mit 9:5 leicht ab, doch RASTA Vechta schlug schnell zurück. Bis zur Viertelpause dominierten die Zauberer, trafen ihre gut herausgespielten Dreier hochprozentig und führten mit 27:14. Ein Buzzer-Beater-Dunk von Qunicy Ford beendete die ersten zehn Minuten sehenswert.

Mit einem 10:0-Lauf kamen die Gäste aus der Pause und verkürzten dadurch auf 27:24. Über vier Minuten dauerte es bis zum ersten Korberfolg der Zauberer im zweiten Spielabschnitt. Durch einen Sprint in den letzten Minuten erhöhten die Hakro Merlins wieder. Zur Halbzeit lautete der Zwischenstand 48:39. Die zweite Hälfte begann mit einem Schreckmoment. Jeremy Morgan knickte um und musste von seinen Teamkollegen gestützt das Feld verlassen. RASTA nutzte den Moment aus und knabberte den Rückstand ab. Es dauerte einige Minuten bis die Crailsheimer Mannschaft den Schock verdaut hatte und wieder in ihr Spiel fand.

Trotzdem waren die Gäste weiter am Drücker und zwangen Tuomas Iisalo, mit dem Treffer zum 63:62, zur Auszeit. Diese zeigte ihr Wirkung und die Zauberer bauten die Führung vor dem letzten Viertel, durch einen 11:0-Lauf, wieder auf 74:65 aus.

Starker Schlussspurt

Ein schlechter Start in die entscheidenden zehn Minuten folgte ein früher Timeout der Hakro Merlins. Die Vechtaer legten in der Defense zu, nutzten die daraus resultierenden Stops aus und kamen erneut auf 77:74 ran. Doch zum wiederholten Male zeigten die Crailsheimer Moral und kämpften sich aus dem kleinen Loch. Am Ende leuchtete ein 101:88-Sieg von der Anzeigetafel.

Stimme zum Spiel

Tuomas Iisalo: „Wir haben uns die Woche über auf Vechtas Pressing vorbereitet, doch dann hatten wir vier Turnover in den ersten paar Minuten. Was uns im Spiel gehalten hat, waren Pick and Roll-Situationen in denen wir als Team angreifen konnten. Insgesamt war es eine couragierte Vorstellung. Ich hoffe, es ist kein bitterer Sieg, da die erste Diagnose bei Jeremy Morgan schlecht aussieht. Der Rest der Jungs hat 40 Minuten hart gekämpft, und wir haben viel Talent. Das war der Schlüssel zum Sieg.“ anu

