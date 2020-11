Feuerwerk in der Offensive

Hakro Merlins Crailsheim – Brose Bamberg 101:95 (28:27, 30:27, 23:18, 20:23)

Crailsheim: Bell-Haynes (30 Punkte/davon 4 Dreier), Stuckey (14/3), Radosavljevic (12/2), Colemann (11/2), McNeace (11), Lasisi (9/3), Jones (9/2), Highsmith (3/1), Bleck (2).

Bamberg: Hall (212/3), Kravish (18), Vitali (14/3), Hundt (13), Lockhardt (9/3), Sengfelder (9/1), Fieler (7), Ogbe (2), Odiase (2).

Knapp achteinhalb Monate nach dem historischen Heimspiel gegen Alba Berlin haben die Hakro Merlins Crailsheim endlich wieder ein Heimspiel in der Arena Hohenlohe in Ilshofen – und fast nahtlos an die meist tollen Leistungen in der Vorsaison angeknüpft. Bei den Merlins stand erstmals nach überstandener Selbst-Quarantäne wieder Tuomas Iisalo in der Coaching Box.

Die Gastgeber kamen zwar gut aus den Startblöcken, doch Bamberg fand zeitverzögert den besseren Rhythmus und zwang Tuomas Iisalo mit einem 12:0-Lauf zu dessen erster Auszeit (7:14, 4. Minute). Nach der kurzen taktischen Besprechung entwickelte sich ein schnelles, ansehnliches Spiel, in dem sich keine Seite einen klaren Vorteil erarbeite, geschweige denn diesen verwalten konnte (28:27, 10. Minute).

Im zweiten Viertel fand Crailsheim seine Schützen und warf den Franken gleich sieben Dreier um die Ohren. Da die Truppe von Trainer Johan Roijakkers allerdings seine physischen Vorteile geschickt auszunutzen wusste, hielt sich der Rückstand in Grenzen.

Die Iisalo-Truppe behielt nach dem Seitenwechsel den Fuß auf dem Gas, legte schnell fünf weitere Treffer von „Downtown“ nach und konservierte so den bestehenden Vorsprung (72:67, 25. Minute). So setzte Crailsheim punktuell Nadelstiche, die Bamberg zunächst nicht zu kontern wusste (81:72, 30. Minute).

Stuckey stellt die Weichen

Bamberg begann den Schlussabschnitt fokussierter, verteidigte vor allem entlang des Perimeters deutlich aggressiver und kam so wieder auf Schlagdistanz heran (85:80, 36. Minute). Selbstverschuldete Ballverluste sowie ein gut aufgelegter Trae Bell-Haynes (siehe „Spieler der Partie“) unterbanden allerdings das fränkische Comeback. Endgültig die Weichen auf Merlins-Sieg stellte Maurice Stuckey knapp eine Minute vor Ende stilecht von jenseits der 6,75 Meter-Linie.

Nach der Länderspielpause findet das nächste Spiel der Merlins am Freitag, 4. Dezember, statt. wenn die BG Göttingen in der Arena Hohenlohe zu Gast ist. bbl

