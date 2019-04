Fieber stoppt Boll

Budapest.Mit 38 Jahren zum ersten Mal Weltmeister? Die Tischtennis-WM in Budapest hätte für Timo Boll (Bild) zur Krönung einer außergewöhnlichen Karriere werden können. Doch bevor es dazu oder wenigstens zu der Chance auf eine Medaille kommen konnte, schickte der deutsche Verband eine bittere Nachricht in die Messehallen „Hungexpo“: „Timo hat über Nacht Fieber bekommen“, sagte der Sportdirektor Richard Prause darin. Die WM der großen Favoritenstürze und der für ihn so günstigen Auslosung war für den Rekordeuropameister auf einmal wie aus dem Nichts vorbei.

„Das ist höhere Gewalt. Und Timo ist sehr enttäuscht“, sagte Prause später. Denn Boll musste am Vormittag zunächst sein Achtelfinal-Match im Einzel gegen Jang Woojin aus Südkorea absagen und dann am späten Nachmittag auch noch das Doppel-Viertelfinale mit seinem Partner Patrick Franziska. Einen halben Tag lang versuchten die Ärzte vergeblich, das Fieber zu senken.

Franziska holt Bronze

Franziska und Petrissa Solja verpassten am Abend das Endspiel im Mixed. Das deutsche Duo verlor in 1:4 Sätzen gegen Maharu Yoshimura und Kasumi Ishikawa aus Japan. Sie hatten schon vor der Niederlage Bronze sicher, da dritte Plätze bei einer WM nicht extra ausgespielt werden. „Wenn man ein WM-Halbfinale verliert, ist man natürlich enttäuscht“, sagte Franziska, der durch eine Verstauchung am Zeh gehandicapt war. dpa (Bild: dpa)

