Film statt Riesenslalom

Sölden.Felix Neureuther hat mit Humor auf die Rennabsage in Sölden reagiert und für seine Fans ein kleines Video gedreht. Auf einem Ergometer sitzend, imitierte der Skirennfahrer mit vollem Einsatz die Handbewegungen vor einem Rennen, bei denen er normalerweise vor seinem geistigen Auge die Strecke abfährt. „Ich bereite mich gerade aufs Rennen vor“, sagte er und tat, als erfahre er erst in diesem Moment von der Absage. „Was? Abgesagt? Hör auf! Ich bin schon voll im Flow!“ Dann zählte er in einem kleinen Dialog seine gesundheitlichen Baustellen der vergangenen Wochen wie den überstandenen Kreuzbandriss auf. Das Rennen soll noch vor Weihnachten nachgeholt werden.

Am Samstag war Viktoria Rebensburg im Riesenslalom Vierte geworden, den Sieg holte sich Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich. dpa

