Finale Entscheidung zu Neuers WM-Einsatz erst am Sonntag

Eppan (dpa) - Am Tag vor der entscheidenden WM-Bewährung für Kapitän Manuel Neuer betätigte sich Joachim Löw erst einmal als Diplomat.

Vor dem Anpfiff des Abschlusstrainings führte der Bundestrainer auf dem Fußballplatz in Eppan ein rekordverdächtig langes Vier-Augen-Gespräch mit Marc-André ter Stegen, der das Nummer-1-Rennen gegen Rückkehrer Neuer kaum noch gewinnen kann. Nach 599 Tagen wird der 32 Jahre alte Weltmeister am Samstag (18.00 Uhr) in Klagenfurt gegen Österreich ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren. «Wenn alles okay ist, dann wird er von Anfang an im Tor stehen», kündigte Löw an. Und wenn der Fuß hält und nichts Gravierendes schiefgeht, wird Neuer dann auch am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko im WM-Tor stehen.

Den vorletzten WM-Test im Wörthersee Stadion will der Bundestrainer ohnehin mehr zur individuellen Überprüfung der WM-Reife nutzen. Das Einspielen der WM-Elf folgt erst noch, zumal Stammkräfte wie Toni Kroos (Sonderurlaub nach Champions-League-Sieg) und Jérôme Boateng (Aufbautraining) noch fehlen. Zudem verzichtet Löw bei dem Kurztrip aus Südtirol nach Kärnten auf die Vielspieler und Fixkräfte Mats Hummels und Thomas Müller.