„Finale ist das Ziel“

Seit 30 Jahren gehört der SV Obrigheim ununterbrochen der ersten Gewichtheber-Bundesliga an und startet am heute um 19.30 Uhr in der Neckarhalle in Obrigheim in die neue Saison. Gegner im Auftaktwettkampf ist kein geringerer, als die Mannschaft aus der Hauptstadt: der Berliner TSC.

Die Hauptstädter gehören wie auch Obrigheim zu den beständigsten Clubs der neuen eingleisigen Bundesliga. Der SVO hat bislang alle sieben direkten Duelle gegen den TSC für sich entschieden, nur im Meisterschaftsfinale 2017 erkämpften sich die Berliner sieben Zähler mehr als Obrigheim.

„Keinen Ausrutscher erlauben“

Dem SV stehen jedoch aus unterschiedlichsten Gründen sieben Sportler nicht zur Verfügung, dennoch geht ein spannendes Team an den Start. Sportvorstand Manuel Nohe ist sich sicher: „Das wird wohl ein ziemlich enges Duell.“ Das Saisonziel sei es, so Nohe, am Ende einen Platz unter den ersten Drei zu belegen, um sich für den Endkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft zu qualifizieren. „Bei so einer starken Konkurrenz, darf man sich kaum einen Ausrutscher erlauben“, sagt der Sportvorstand der Gewichtheber. In acht Wettkämpfen haben die Obrigheimer nun die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, um erneut in den Endkampf einzuziehen. red

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019