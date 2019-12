Finalturnier steigt in Amsterdam

Utrecht.Das Finalturnier der Euro Hockey League (EHL) findet vom 9. bis 13. April 2020 im Wagener-Stadion in Amsterdam statt. Das hat die EHL am Dienstag bekanntgegeben. Die Heimstätte des AH&BC Amsterdam ist damit Premierenort des neuen Formats. Neben den acht besten Clubmannschaften bei den Herren werden erstmals auch acht Damenteams ihren EHL-Sieger küren.

Die Herren des Mannheimer HC hatten sich im Oktober in Barcelona erfolgreich für das EHL-Finalturnier an Ostern qualifiziert, wo sie im Viertelfinale am 10. April auf den Club Egara aus Terrassa (Spanien) treffen. Bei den Herren nehmen mit Uhlenhorst Mülheim und Rot-Weiss Köln zwei weitere deutsche Teams teil, die im Viertelfinale direkt aufeinandertreffen. Im Damenfeld sind der Club an der Alster (Hamburg) und der UHC Hamburg vertreten.

