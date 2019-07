„Finde es nicht gerechtfertigt, so viel Fußball zu zeigen“

2 Fotos ansehen Malaika Mihambo im Gespräch mit Sport-redakteur Marc Stevermüer. © Wießner

Mannheim.Sie ist die Überfliegerin: Malaika Mihambo startet für die LG Kurpfalz, trainiert in Oftersheim und ist zurzeit die beste Weitspringerin der Welt. In diesem Jahr knackte sie dreimal die magische 7-Meter-Marke. Am Wochenende startet die 25-Jährige bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin sowohl im Weitsprung als auch im Sprint. Für die EM im Herbst in Doha ist sie im Weitsprung Deutschlands große Gold-Hoffnung.

Frau Mihambo, die Kurpfalz ist seit jeher Ihr Lebens- und Trainingsmittelpunkt. Was bedeutet Ihnen Heimat?

Malaika Mihambo: Wohlfühlen. Freunde. Familie. Wenn ich nach Hause komme, geht es mir gut. Natürlich kann ich mir die Welt anschauen und fühle mich auch woanders wohl. Aber das ist etwas anderes als das eigene Zuhause. Wenn ich dorthin zurückkehre, hat das im wahrsten Sinne des Wortes immer mit ankommen zu tun.

Mit welchen Gefühlen reisen Sie nach Berlin? Es gibt ja mit dem EM-Titel 2018 gute Erinnerungen an die Hauptstadt.

Mihambo (lacht): Ich weiß, aber daran denke ich nicht. Es gilt, sich auf die deutschen Meisterschaften zu konzentrieren und die neuen Herausforderungen im Weitsprung und auch im Sprint zu meistern.

Auf nationaler Weitsprung- Ebene starten Sie praktisch ohne Konkurrenz. Wie ist es, wenn man gegen sich selbst antritt?

Mihambo: Ich gehe den Wettbewerb trotzdem mit einem Ziel an. Ich will mein Bestes abrufen, nachdem in den vergangenen Jahren nicht so gute Leistungen bei den deutschen Meisterschaften im Weitsprung erbracht worden sind.

Im Sport wird gerne von neuen Reizen gesprochen, sei es bei einem Trainer- oder Wohnortwechsel, was bei Ihnen nicht der Fall ist. Sind die 100 Meter Ihr Reiz?

Mihambo: Auf der einen Seite sicherlich, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass es in den vergangenen Jahren mit dem Sprint nicht so geklappt hat. Mal war ich verletzt, dann passte es mit den Wettkämpfen nicht. Aber eigentlich stand der Sprint bei mir schon immer auf der Agenda.

Was haben Sie im Sprint noch vor?

Mihambo: Natürlich ist es ein Traum von mir, auch mal in einer weiteren Disziplin bei einer WM zu starten. Eine Staffelteilnahme in diesem Jahr ist aber nicht möglich, weil sich der Staffelwettbewerb mit dem Weitsprung überschneidet. Aber sollte es mal eine WM mit einem anderen Zeitplan geben, würde ich gerne am Staffelwettbewerb teilnehmen.

Sie sind Weitsprung-Europameisterin, die Weltjahresbeste und springen konstant über 7 Meter. Da bleibt für WM-Ziele nicht mehr viel Diskussionsspielraum.

Mihambo (lacht): Ich weiß, dass ich gut bin, dass ich stabil bin und dass ich noch besser werden kann. Aber mir ist ebenso bewusst, dass ich bei der WM weiter als 7,07 Meter (Mihambos Bestweite: Anm. d. Redaktion) springen muss, um zu gewinnen. Ich will es einmal so sagen: Ich sehe mich in einer guten Position. Aber die Gold-Geschichte ist nicht vorgeschrieben. Ich will meine beste Leistung zeigen – und dann werden wir sehen, wozu es reicht.

Gibt es so etwas wie den perfekten Sprung?

Mihambo: Sicher, aber ich glaube, dass nicht viele Weitspringer in ihrer Karriere diesen Sprung haben werden.

Haben Sie Ihren schon gezeigt?

Mihambo: Nein. Mein Trainer Ralf Weber sagt immer, dass die 6,90 Meter im Jahr 2014 schon sehr optimal waren für mein damaliges Leistungsvermögen. Aber das ist fünf Jahre her. Jetzt käme eine andere Weite heraus, wenn es wieder so optimal laufen würde.

Wie weit kann es denn gehen?

Mihambo: Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin aber dazu bereit, mich selbst und viele andere Menschen zu überraschen. Mir schwebt keine konkrete Weite im Kopf herum. Ich will es einfach passieren lassen.

Wenn Sie sich Ihre 7-Meter- Sprünge ansehen: Spüren Sie Zufriedenheit oder sehen Sie Fehler?

Mihambo: Ich bin da zielorientiert und schaue danach, wo ich mich verbessern kann. Das Anschauen ist also kein Genuss, sondern eher eine Art Korrekturlesen.

Die EM 2018 war für die deutsche Leichtathletik sehr erfolgreich. Ist die Krise vorbei?

Mihambo: Eine EM ist keine WM, deshalb sollte man aus dem vergangenen Jahr keine Rückschlüsse ziehen. Bei einer WM kommen andere starke Nationen wie die USA, Jamaika und China dazu. Was top in Deutschland oder Europa ist, ist nicht unbedingt top in der Welt. Um das mit der Krise zu beantworten, sollte man also lieber erst einmal die WM abwarten.

Ein Fußball-Testsiel des FC Bayern kam am Dienstagabend live zur besten Sendezeit im ZDF. Die Schwimm-WM wurde hingegen überwiegend im Internet oder in den Spartensendern gezeigt. Wie bewerten Sie das?

Mihambo: Das finde ich schade. Fußball wird bis zur 3. Liga und teilweise noch darunter im Fernsehen gezeigt, aber für andere Sportarten auf Weltniveau bleibt dann kein Platz. Ich finde es nicht gerechtfertigt, so viel Fußball zu zeigen.

Erschwert die Omnipräsenz des Fußballs das Überleben der anderen Sportarten?

Mihambo: Ich denke, dass dies schon eher ein deutsches Phänomen ist, weil es in anderen Ländern eine viel größere Sportvielfalt gibt. Meiner Meinung nach ist es die Aufgabe der Medien, sich da breiter aufzustellen und den Menschen zu zeigen: Es gibt noch etwas anderes als Fußball. Man kann natürlich argumentieren, dass das zu wenige Menschen sehen wollen. Aber wenn es kein Angebot gibt, kann auch keine Nachfrage entstehen.

Manch ein Schwimmer, Ruderer oder Leichtathlet kann kaum überleben. Sind Fußballer im Vergleich dazu überzahlt?

Mihambo: Ich will es mal so sagen: Viele verdienen sicherlich mehr Geld, als sie ausgeben können (lacht).

Malaika Mihambo beantwortete die Fragen im persönlichen Gespräch und bekam das Interview zur Autorisierung.

