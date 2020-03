Köln.Dieser Mann ist immer noch ein Superstar. 55 Jahre, kein Gramm Fett, durchtrainiert, viermal in der Woche Training. Auch wenn das Schwimmen kein Thema mehr ist. Eine der ganz großen Karrieren des Schwimmsports in Deutschland ging 1991 in der Frankfurter Diskothek Dorian Gray zu Ende. Es war eine Karriere, die alles in den Schatten stellte, was im deutschen Schwimmen vorher war. Und danach kam.

Als seine Laufbahn Anfang der 80er Jahre Fahrt aufnahm, stand dafür ein prägendes Bild und ein Spruch des Fernsehkommentators Jörg Wontorra. Obwohl Wontorra das Copyright dafür nicht beanspruchen durfte. Michael Groß, dreimaliger Olympiasieger und fünffacher Weltmeister, war (und ist immer noch) der „Albatros“, wie ihn ein Kollege der renommierten französischen Sportzeitung L’Equipe aufgrund seiner Arm-Spannweite von zwei Metern und 13 Zentimetern taufte.

Legendär aber der Spruch von Wontorra im Endspurt des olympischen Finales über 200 Meter Schmetterling von Los Angeles 1984: „Flieg, Albatros, flieg.“ Am Ende wurde es Silber. „Wonti hat das im Finale über 200 Meter Schmetterling gesagt, nicht über 100 Meter“, sagt Groß. Seit 2019 ziert das Albatros-Motiv eine deutsche Sportbriefmarke.

In Los Angeles gewann Groß die Goldmedaille über 100 Meter Schmetterling, außerdem über 200 Meter Freistil, unvergessen, olympische Höhepunkte. Der „Albatros“ war ein Modellathlet, sein Trainer Hartmut Oeleker vom EOSC Offenbach ein Guru der Schwimm-Szene, obwohl der das gar nicht gerne hörte.

Aber Groß war nicht nur ein herausragender Athlet, er wusste auch immer genau, wo er mit seinem Leben hin wollte. 1991 in Perth war seine letzte Weltmeisterschaft nach zwölf Welt- und 24 Europarekorden, stolz war er stets auf das Jahr 1985, in dem er Weltrekorde über vier Einzelstrecken hielt. Wie vor ihm nur Mark Spitz.

1990, ein Jahr vor Perth, hatte Groß schon pausiert, weil er sein Magisterexamen an der Universität Frankfurt ablegte. Diese Dinge waren ihm schon da wichtiger. Es folgte die Promotion in der Germanistik über die Publizistik der Weimarer Klassik. Summa cum laude, was denn sonst? Groß ging immer seinen Weg, selbstbestimmt und konsequent.

Dass er nach seiner Karriere immer wieder mit der Sportpolitik in Verbindung gebracht wurde – ihn hat das nicht gewundert, aber ein Thema war es für ihn nie wirklich. Weil einer wie der „Albatros“ mit verstaubten Funktionärsbürokraten nichts anfangen kann. Und von denen gibt es im deutschen Spitzensport bis zum heutigen Tag immer noch zu viel. Wenn man ihn heute zu sportpolitischen Problemen fragen will, winkt er ab: „Ich bin viel zu lange aus dem Geschäft, ich will da auch nichts mehr zu sagen, meine grundsätzliche Meinung zu den Dingen kennst du, das ist vorbei. Ich hatte und habe ganz andere Vorstellungen“, sagt Michael Groß.

Er war Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, saß in Vorstand und Wirtschaftsrat der Stiftung Deutsche Sporthilfe. „Stillstand ist Rückschritt“ ist ein gängiges Thema, wenn Michael Groß referiert. Er berät Unternehmen in neuen digitalen Strategien. „Die Digitalisierung verlangt vollkommen andere Unternehmensstrukturen“, sagt er. Was sich wie eine Binsenweisheit anhört, ist längst noch nicht überall Realität. Die Neuzeit hat in vielen Unternehmungen, auch in Verlagen, immer noch nicht wirklich begonnen.

Vizepräsident der IHK Frankfurt

Dr. Michael Groß amtiert als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt und predigt neue Ideen. Für den Sport ist da kein Platz mehr. „Ich wundere mich aber nach wie vor darüber, wie der Spitzensport Entwicklungen verschläft. Und wie beharrlich Olympische Spiele in Deutschland gefordert werden, um den Spitzensport zu fördern. Dabei weiß man doch seit den abgeschmetterten Bewerbungen, dass die Menschen das gar nicht wollen.“ An der Uni Frankfurt hat er einen Lehrauftrag, profitiert für sein Unternehmen von der aktuellen Forschung, von den Studierenden.

1991 in Perth gewannen sie den ersehnten Weltmeistertitel mit der 4x200-Meter-Freistilstaffel. Es war ein Karriere-Finale wie vorausbestimmt. Peter Sitt schwamm an, dann Steffen Zesner, Stefan Pfeiffer und Groß als Schlussschwimmer, es war die erste gesamtdeutsche Staffel nach der Vereinigung Deutschlands. Ein Triumph. Aber das Bild bleibt das des „Schmetterlings“, mit der enormen Spannweite, mit dem phänomenalen Beinschlag, in einmaliger Perfektion. Michael Groß wird immer „der Albatros“ bleiben. Ob er will oder nicht.

Es sind Bilder, die verknüpft sind mit einem großen Sportereignis. Eingefrorene Momente, die für Millionen von Menschen einen Triumph, ein Gefühl, ein Stück Sportgeschichte für immer abrufbar machen – auf einen Blick: „Momente für die Ewigkeit".

