Flörsch bleibt noch im Krankenhaus

Macao.Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch soll nach ihrer Operation ein bis zwei Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Dies teilten ihre Ärzte nach einem mehrstündigen Eingriff am Montag im Conde de S. Januário General Hospital in Macao mit. Die 17 Jahre alte Münchnerin – sie wird am 1. Dezember 18 – war am Sonntag auf dem gefährlich engen Stadtkurs von Macao beim Weltfinale der Formel 3 bei Tempo 270 schwer verunglückt und hatte sich bei dem Horror-Unfall den siebten Halswirbel gebrochen.

Ihr Rennstall, Van Amersfoort Racing, teilte mit, dass ein Knochensplitter gefährlich nah an Flörschs Rückenmark gesessen habe. „Die ersten Anzeichen geben einen positiven Ausblick auf ihre Genesung“, schrieb das Team bei Facebook. dpa

