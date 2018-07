Flugplatz verwandelte sich in eine Radrennstrecke

Anzeige

Die Sonne brannte auf den Flugplatz Walldürn und dennoch zog Organisatorin Claudia Geiger nach dem dritten Radsporttag Walldürn eine mehr als gute Bilanz. „Wir hatten hier über 40 Radsportler aus verschiedenen Orten in Baden-Württemberg“, berichtete die Radsportkoordinatorin von Special Olympics Deutschland, der Sportorganisation für Menschen mit Behinderung. Die Radsportler der Johannes-Diakonie Mosbach stellten eines der größten Teams. Zuletzt hatten sie vor wenigen Wochen bei den Deutschlandspielen von Special Olympics in Kiel mit 15 Medaillen einen außergewöhnlichen Erfolg verbucht.

Die Athletinnen und Athleten gingen beim Radsporttag in den Disziplinen 5-Kilometer-Einzelzeitfahren und 10-Kilometer-Straßenrennen an den Start. Außerdem stand ein Unified-Rennen auf dem Programm, bei dem je ein Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam antraten. Erstmals gab es auch einen Team-Wettbewerb über 10-Kilometer-Einzelzeitfahren.

Der Spaß stand im Vordergrund

Trotz der hohen Temperaturen genossen die Radsportler den Wettbewerb auf der Rollbahn des Flugplatzes – nicht nur bei den abschließenden Siegerehrungen. Da bei der diesjährigen Ausgabe des Radsporttages die Ergebnisse nicht in Qualifizierungswertungen für andere Wettkämpfe eingingen, stand in erster Linie der Spaß am Sport im Vordergrund.