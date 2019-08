FM-Titel für Matthias Becker

Matthias Becker vom Oberligisten Schachclub BG Buchen wurde ganz aktuell vom Weltschachbund Fide der FM-Titel verliehen.

Der Fide-Meistertitel ist nach dem Großmeister und Internationalen Meister der dritthöchste Titel im internationalen Schach und wird bei einer ELO-Zahl von 2300 verliehen. Diese „magische Zahl“ überstieg der gebürtige Kleinheubacher, der 2010 als 15-Jähriger mit einer ELO-Zahl von 1793 vom SC Paimar nach Buchen wechselte, bei den Internationalen Stuttgarter Stadtmeisterschaften im Juni diesen Jahres, wo er mit einem geteilten zweiten Platz sensationell unter die Geldpreisträger kam, 21 ELO-Punkte verbuchte und mit 2308 in der Juli-Ratingliste der FIDE steht.

Er ist damit einer der ganz wenigen Eigengewächse aus dem Schachbezirk Odenwald, die einen internationalen Titel verliehen bekommen haben.

Ab der Saison 2018/19 stieg Beckers Formkurve ständig an. So gewann er neben sehr erfolgreichen Mannschaftsspielen für den SC BG Buchen im Herbst 2018 das 7. internationale Buchener Kurzopen und jüngst ungeschlagen das Oliver-Wiegand-Gedächtnisschnellturnier im Buchener „Waldeck“, so dass man auf das Abschneiden Matthias Beckers als Stammspitzenspieler im Oberligateam von Buchen gespannt sein darf.

Matthias Becker pflegt einen sehr kämpferischen, auch riskanten Spielstil und seine Partien laufen häufig bei Mannschaftskämpfen als letzte, weil er aus seinen Stellungen unbedingt das Maximale herauspressen will. eb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019