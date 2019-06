FN verlosen Karten für die DTM auf dem Nürnberger Norisring

Die DTM ist vom 5. bis 7. Juli zu Gast am Norisring in Nürnberg. Die Fränkischen Nachrichten verlosen hierfür 4x2 Wochenendtickets der Kategorie Silber.

„Der Ausbau unseres sportlichen Rahmenprogramms stand für 2019 ganz oben auf unserer Liste“ so Wolfgang Schlosser, Organisationsleiter des Rennens. Der Norisring lasse deshalb keine Wünsche offen und werd mit Sicherheit für Gänsehautmomente an der Rennstrecke sorgen. Die Besucher der Traditionsrennstrecke können sich über die Rückkehr des Porsche-Carrera-Cups Deutschland freuen. Ebenfalls am Norisring am Start: die Tourenwagen-Classics. In der beliebten Rennserie kommen DTM-Klassiker der achtziger und neunziger Jahre zum Einsatz. Die historischen Boliden kommen übrigens nicht zum Schaulaufen, sondern demonstrieren knallhart, was in ihnen steckt. So sorgen sie für pure Rennaction auf dem Asphalt. Außerdem werden die legendären BMW-M1- Procars an allen drei Tagen Highspeed-Demorunden drehen. Auch wird die W-Series, die neue Formel-Rennserie für Frauen, ausgetragen.

Für ihre Leser verlosen die Fränkischen Nachrichten 4x2 Wochenendtickets der Kategorie Silber. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, braucht nur eine E-Mail zu senden an : gewinnspiel.fn@fnweb.de (versehen mit dem Betreff „DTM“ sowie natürlich der Adresse. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Bild: dpa

