Ford wird ein „Zauberer“

Die Hakro Merlins Crailsheim bauen weiterhin am Kader für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Mit Quincy Ford wurde nun weiteren Neuzugang verpflichtet.

Quincy Ford wechselt vom belgischen FIBA Europe Cup-Teilnehmer Spirou Charleroi nach Crailsheim. Das 2,03 Meter große und 102 kg schwere Kraftpaket wurde in Florida geboren und überzeugte in der letzten Saison auch international.

Von 2011 bis 2016 spielte Quincy Ford für das College-Team Northeastern Huskies in Boston, Massachusetts. Anschließend „heuerte“ er bei den Utah Jazz an und lief in der Summer League in Las Vegas auf. In der Saison 2016/17 stand Ford für die Salt Lake City Stars in der NBA Development League auf dem Parkett. In der Saison 2017/18 stand Ford in Ungarn bei Szolnoki Olajbanyasz auf dem Parkett. In der Liga legte er durchschnittlich 11,4 Punkte auf, griff sich zudem 7,6 Rebounds und führte sein Team zum Meistertitel und Pokalsieg. Im FIBA Europe Cup kamen die Ungarn in die zweite Runde

Der belgische Erstligist Proximus Spirou Charleroi wurde auf den athletischen Forward aufmerksam und verpflichtete den Korbjäger. Der 26-Jährige kam in der Liga in 31 Partien durchschnittlich 26 Minuten zum Einsatz und verbuchte 11 Punkte, 6,6 Rebounds und 1,6 Steals. Der belgische Klub beendete die Saison auf dem fünften Rang. Außerdem spielte Spirou im Fiba-Europe Cup, wo der Offensiv-Allrounder sechs Mal zum Einsatz kam und im Schnitt 10 Punkte erzielte und sich 6,2 Rebounds griff. Der Fiba-Europe-Cup war der Wettbewerb, in dem Würzburg bis ins Finale kam

„Quincy deckt genau das ab, wonach wir gesucht haben. Er wird hauptsächlich auf der Position 4 spielen, wo wir in den letzten Jahren keinen vergleichbaren Spieler wie ihn hatten. Quincy ist ein athletischer und teamorientierter Spieler, der in der BBL einer der besten Verteidiger auf seiner Position sein wird. Offensiv kann er gut werfen, dribbeln und auch das Spiel machen. Nach zwei Jahren in Europa, hat er sich an den Spielstil gewöhnt und wir glauben, dass er bei und mit uns einen Fortschritt machen kann“, schwärmt Merlins-Coach Tuomas Iisalo vom Amerikaner. anu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019