Frankenderby bei den Merlins

Mit dem Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons BC am heutigen Samstag um 19.30 Uhr nehmen die Crailsheim Merlins endgültig Kurs auf die anstehenden Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA). In der Arena Hohenlohe wird es beim Frankenderby die ersten Vorboten der heißesten Zeit des Jahres geben.

Es ist das vorletzte Heimspiel der Hauptrunde und das drittletzte Spiel überhaupt, bevor am 8. April die Playoffs um den Aufstieg in die „easyCredit BBL“ beginnen.

Die Nürnberg Falcons BC bringen den Merlins gute Erinnerungen mit. In einer packenden Halbfinalserie der Playoffs 2014 hatten die Zauberer seinerzeit ihren ersten BBL-Aufstieg in der Nürnberger Spielhalle perfekt gemacht. Seit dem Ausstieg des damaligen Hauptsponsors sind die Mittelfranken momentan weit davon entfernt, unter die Top-Mannschaften der ProA zurückzukehren. Allerdings hat das Team von Ralph Junge im Saisonverlauf noch namhafte Verstärkung erhalten, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, zu dem aktuell nur noch ein Sieg fehlt.