Frankreich will im WM-Finale «neue Geschichte schreiben»

St. Petersburg (dpa) - Tausende Fans feierten auf der Champs-Élysées in Paris, die Spieler tanzten glücklich über den Platz: 20 Jahre nach dem Heim-Triumph greift Frankreich erneut nach dem WM-Titel.

Durch den 1:0 (0:0)-Sieg im WM-Halbfinale gegen Belgien steht die Équipe Tricolore nach 1998 und 2006 zum dritten Mal in einem WM-Endspiel. Es ist nach dem verlorenen EM-Finale 2016 Frankreichs zweite Titel-Chance innerhalb von zwei Jahren. Gegner am Sonntag in Moskau ist England oder Kroatien. Belgien bleibt nach einer offensiv enttäuschenden Vorstellung wie schon 1986 nur das Spiel um Platz drei. Die Schlaglichter des ersten WM-Halbfinals in St. Petersburg:

MEISTERCOACH: Zwei Jahre nach dem verlorenen EM-Finale steht Didier Deschamps mit seinen Franzosen erneut im Endspiel. Er ist der erste Nationalcoach Frankreichs, dem das gelingt. Mit einem Sieg am Sonntag wäre der 49-Jährige nach Franz Beckenbauer und Mario Zagallo der dritte Fußballer, der als Trainer und Spieler Weltmeister wurde. Über den Triumph von 1998 will Deschamps aber nicht so gerne sprechen. «Man muss mit der Zeit gehen. Meine Spieler waren vielleicht noch nicht geboren, aber sie haben Fotos gesehen», sagte er. «Ich will mit ihnen eine neue Seite der Geschichte schreiben, eine schöne Seite.»