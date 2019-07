Julian Alaphilippe glaubt (noch) nicht an den Gesamtsieg. © dpa

Albi.Allmählich wird die Sicht im Mannschaftsbus des belgischen Radrennstalls Deceuninck-Quick Step knapp. Sechs gelbe Stofftiere haben bereits hinter der Windschutzscheibe des blauen High-Tech-Gefährts ihren Platz gefunden. Es sind die Mitbringsel des Radstars Julian Alaphilippe von den täglichen Zeremonien für den Träger des Gelben Trikots bei der Tour de France. Es sollten nicht die letzten gewesen sein, denn Frankreichs neuer Liebling hat an dem täglichen Prozedere längst großen Gefallen gefunden.

„Ich bin in der Form meines Lebens. Das ist ein Gefühl, als ob etwas Unnormales passiert. Ich will dieses Maillot Jaune so weit tragen, wie es nur geht“, sagt der 27-Jährige. Wie weit das sein wird, vermag er nicht zu sagen. Vielleicht bis zu den Pyrenäen? Oder noch länger? Die Sehnsucht seiner Landsleute nach dem ersten Tour-Sieg seit Bernard Hinault vor 34 Jahren ist jedenfalls riesig. Und das ist auch der Treibstoff, der Alaphilippe regelmäßig dazu bringt, über sich hinauszuwachsen. „Ich kann versprechen, dass ich immer ans Limit gehen werde“, sagt der Mann aus Saint-Amand-Montrond am Ruhetag am Dienstag.

Von Tag zu Tag ist der Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Geraint Thomas vom Team Ineos auf 1:12 Minuten angewachsen. Und mit dem gleichen Tempo steigt auch die Begeisterung der Landsleute für „Alaf“, wie er am Straßenrand gerufen wird. Selbst der große Hinault ist hin und weg: „Er ist außergewöhnlich, weil er an sich glaubt. Er fährt wie zu meiner Epoche, zweifeln tun die anderen.“

„Kräfte einteilen“

Kann der antrittsstarke Klassiker-Spezialist tatsächlich die Nachfolge von Hinault antreten? So recht daran glauben mag er nicht – noch nicht. „Ich bin kein Träumer. Ich hatte beim Tour-Start keine Ambitionen auf das Gesamtklassement, die sind jetzt auch nicht vom Himmel gefallen“, sagt der Weltranglistenerste und fügt hinzu: „Wenn man die Tour gewinnen will, muss man sich die Kräfte bis ins letzte Detail einteilen.“

Das hat Alaphilippe, der von seinem Cousin Franck trainiert wird, nicht getan. Denn der Mann mit dem Spitzbart steht für Angriffslust pur. Auf der dritten Etappe hat er mit einer unwiderstehlichen Attacke alle Favoriten stehen lassen. Das wiederholte der Sohn eines Orchesterleiters am Samstag auf dem Weg nach Saint-Étienne, wo er Gelb nach kurzzeitigem Verlust wieder an sich riss. Alaphilippe steht für Entertainment auf zwei Rädern. Am Mittwoch steht das elfte Teilstück an, am Donnerstag geht es ins Hochgebirge. dpa

