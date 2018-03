Franziska als Lichtblick

Anzeige

Bremen.Timo Boll verließ die Bremer Stadthalle mit einem sorgenvollen Gesicht. „Klar, das ist bitter für uns. Und das sind alles andere als gute Vorzeichen“, sagte der Weltranglisten-Erste nach den German Open im Tischtennis. Boll meinte damit nicht einmal seine eigene Viertelfinal-Niederlage gegen den wiedererstarkten Weltmeister, Olympiasieger und neuen German-Open-Sieger Ma Long aus China. Er sprach von jener Hüftverletzung, die seinen Teamkollegen Dimitrij Ovtcharov in Bremen zur Aufgabe zwang und um die Teilnahme an der Mannschafts-WM in genau fünf Wochen in Schweden bangen lässt.

Bei den German Open zeigte sich nun trotz der überraschenden Halbfinal-Teilnahme von Doppel-Europameister Patrick Franziska, dass die deutschen Stars für ihre Erfolge einen hohen Preis zahlen müssen. Ovtcharov hat sich auch infolge der starken Belastungen in den vergangenen Monaten verletzt. Und Boll brauchte im Februar so dringend eine Pause, dass auch er dadurch seinen Rhythmus verlor. „Wir wollen bei der Mannschafts-WM so weit wie möglich kommen. Aber dafür müssen wir die Form des letzten Jahres erreichen“, sagte der 37-Jährige in Bremen. dpa