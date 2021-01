Franziska Preuß legt nach

Oberhof.Der knapp verlorene Zielsprint konnte Franziska Preuß die gute Laune nicht verderben. „Ich habe alles probiert, was ich konnte, aber ich war echt so kaputt. Ich bin trotzdem richtig froh über den zweiten Platz“, freute sich die Biathletin nach ihrem zweiten Coup beim Heim-Weltcup in Oberhof. Am Samstag hatte die 26-Jährige die deutsche Frauenstaffel als Schlussläuferin zum ersten Teamtriumph seit fast zwei Jahren geführt, am Sonntag fehlten im Massenstart nur 3,9 Sekunden zum zweiten Einzelerfolg ihrer Karriere. „Es war trotzdem schön, auch wenn es wirklich hart war“, sagte Preuß, die sich der Französin Julia Simon auf den letzten Metern geschlagen geben musste.

Nach zuletzt zu vielen Rennen mit bitteren Rückschlägen und immer wieder ausgebliebenen Top-Resultaten geben die beiden Spitzenplätze den Skijägerinnen gerade rechtzeitig den ersehnten Auftrieb – denn in gut drei Wochen beginnt im slowenischen Pokljuka die Weltmeisterschaft. „Wir hoffen, dass wir jetzt für die nächste Zeit jede Menge Euphorie, Motivation und Energie mitnehmen“, sagte Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann schon nach dem bejubelten Teamsieg.

„Bei der Staffel mit vorne dabei zu sein, ist für das Team ganz wichtig. Das ist unser großes Ziel, da auch bei der WM mitzukämpfen“, sagte die 32-jährige Herrmann: „Wir haben jetzt gezeigt: Wir sind gut drauf. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken.“ Über Jahre war die Frauenstaffel eine deutsche Domäne, doch längst ist die Weltspitze viel dichter zusammen, jedes Rennen hart umkämpft. Erstmals seit Februar 2019 im kanadischen Canmore hatte das Quartett des Deutschen Skiverbandes mit Vanessa Hinz, Janina Hettich, Herrmann und Preuß wieder eine Staffel gewonnen.

Lesser nimmt Horn in Schutz

Vor Belarus und Schweden zeigte der Vize-Weltmeister eine fehlerfreie Leistung. „Das saugt jeder von uns richtig auf. Wir schauen, dass wir den Schwung jetzt mitnehmen können“, sagte Preuß: „Das tut echt so gut für die ganze Mannschaft, dass einfach mal alles gut gegangen ist.“ Zweitbeste Deutsche auf den WM-Strecken von 2023 im Thüringer Wald wurde Herrmann (4 Fehler) als 15., Janina Hettich (2) belegte Platz 18 und Maren Hammerschmidt (4) Rang 29.

Die Männer-Staffel hatte am Freitag nur Platz fünf belegt, weil Philipp Horn sich als Schlussläufer drei Strafrunden leistete und den möglichen Sieg noch vergab. Dass der 26-Jährige dafür scharf von Fans angegangen wurde, war seinem Teamkollegen Erik Lesser zu viel. „Das ist absolut fehl am Platz. Das können sich die Bundestrainer auf der Couch daheim echt sparen“, sagte der Ex-Weltmeister. Dass der 32-Jährige mit einem Schießfehler als Achter bester Deutscher im abschließenden Massenstart wurde, geriet zur Nebensache. Der Norweger Tarjei Bö gewann vor dem Österreicher Felix Leitner und dem Schweizer Benjamin Weger. Olympiasieger Arnd Peiffer wurde Elfter, Benedikt Doll musste sich mit Platz 17 begnügen. dpa

