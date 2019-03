„Frauen müssen sich der Aufgabe stellen“

Die Frauenvollversammlung hat Margarete Lehmann in ihrem Amt als Vorsitzende des Ausschusses „Frauen und Gleichstellung im Sport“ des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV) in Filderstadt bestätigt. Die 64-Jährige aus Seitingen-Oberflacht stellte sich als einzige zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Lehmann wird somit zur Bestätigung bei der LSV-Mitgliederversammlung am 13. Juli in Mannheim vorgeschlagen.

„Wenn es Führungspositionen in der Sportorganisation zu besetzen gilt, sollte es keine Rolle mehr spielen, ob der Bewerber männlich oder weiblich ist. Wir sind in Baden-Württemberg diesbezüglich zwar auf einem guten Weg, haben bisher aber nur ein Etappenziel erreicht“, so Lehmann in Filderstadt zu ihrer Zielsetzung in der künftigen Periode. „Nun ist es aber auch an den Frauen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Wenn Türen offen sind, muss man bzw. Frau auch durchgehen. Ein Ruf alleine reicht da nicht.“ Dem künftigen Ausschuss gehören außerdem als Vertreterin für den Badischen Sportbund Freiburg Prof. Dr. Ulrike Korsten-Reck, Jutta Hannig als Vertreterin für den Badischen Sportbund Nord sowie für den Württembergischen Landessportbund Uschi Riegger an.

Auch LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, die die Wahl leitete, ist mit der Entscheidung der Delegierten sehr zufrieden: „Mit Margarete Lehmann steht dem Ausschuss eine erfahrene Frau vor, die sich kein X für ein U vormachen lässt. Sie hat bereits seit 2013 den Vorsitz inne und damit auch einen Sitz im LSV Präsidium.“

Die Frauenvollversammlung ist in der Satzung des LSV verankert und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsorganisationen des LSV und den Mitgliedern des Ausschusses Frauen und Gleichstellung im Sport zusammen. Sie findet alle drei Jahre jeweils vor der LSV-Mitgliederversammlung statt. lsv

