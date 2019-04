Freude beim SV über den Vizetitel

Nach einem spannenden Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gratulieren über tausend Zuschauer dem Sieger – und feiern den Vizemeister. „Eine Hammer-Stimmung“, sagt Eric Schneidenbach, Geschäftsführer des deutschen Gewichtheber-Verbands, über die Atmosphäre in Obrigheim.

Der Endstand: Samswegen gewinnt mit 948,5 Punkten vor Obrigheim, das seine Saisonbestleistung um fast 50 Punkte auf 941,6 verbessert. Dritter wird der AC Mutterstadt mit 843,6 Punkten. „Wir haben alles gegeben und bis zuletzt gehofft“, resümierte Jakob Neufeld. Der 35-Jährige, dem mit sechs gültigen Versuchen und 148 Punkten eine Saisonbestmarke gelangt, schaltete schnell in den Vorwärtsgang. „Im nächsten Jahr greifen wir wieder an.“ Sportchef Manuel Noe mochte sich nicht über die Niederlage ärgern, sondern freute sich über die Vizemeisterschaft. „Es war klar, dass der SSV Samswegen im Stoßen das stärkste Team ist und wir vorlegen müssen. Das haben wir getan, leider hat es nicht gereicht.“

Die Gastgeber setzten ihren Plan nahezu perfekt um. 945 Punkte hatten sie sich im besten Fall ausgerechnet, fast 942 wurden es am Ende. Lediglich vier Versuche missrieten, während Samswegen neun und Mutterstadt acht Fehlversuche hatten. Heftig diskutiert wurde über Nico Müllers dritten Versuch im Stoßen, den das Kampfgericht mit 2:1 Stimmen ungültig gab. „Ich weiß nicht, warum“, reagierte der Nationalheber rätselnd auf die Entscheidung. Er hatte 195 Kilo auf den Armen, in die Wertung kamen nur die im zweiten Versuch bewältigten 190. So fehlten dem SV Obrigheim vor dem letzten Block fünf wertvolle Punkte, auf die man gehofft hatte. „Dadurch wäre der Druck auf Samswegen nochmals gestiegen“, sagt Sportchef Manuel Noe. Auch dann hätte es nicht zum Meistertitel gereicht. „Samswegen hatte durch seine beiden Schwergewichtler am Ende einfach mehr Reserven“, befand Karsten Kluge, Mitglied der Obrigheimer Meistermannschaft von 2003. Trotz des aberkannten dritten Stoßversuchs war Nico Müller bester Heber im Finale. Mit 180,6 Punkten verwies er Arkadius Michalski (180) vom SSV Samswegen knapp auf den zweiten Platz. Müllers Teamkollege Sargis Martirosjan schaffte ebenfalls den Sprung unter die Top 3. Mit 171 Punkten lag der Schwergewichtler um einen Zähler vor Robert Joachim. Die Ergebnisse der Obrigheimer Athleten bei der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben: Nico Müller (81,2 kg Körpergewicht): 153 kg Reißen + 190 kg Stoßen / ein Fehlversuch = 180,6 Punkte

Sargis Martirosjan (110,6 kg): 178 kg + 201 kg / 1 = 171,0 Punkte

Acoran Hernandez (68,5 kg): 133 kg + 160 kg / 1 = 163,0 Punkte

Matthäus Hofmann (107,5 kg): 165 kg + 198 kg / 1 = 156,0 Punkte

Jakob Neufeld (76,9 kg): 135 kg + 164 kg / 0 = 148,0 Punkte

Ruben Hofmann (76,4 kg): 123 kg + 151 kg / 0 = 123,0 Punkte . rk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019