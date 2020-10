Freundschaftsspiel der Unicorns

Nach der Corona-bedingten Absage der GFL-Saison 2020 war damit nicht mehr zu rechnen: Am Samstag, 24. Oktober, darf das GFL-Team der Schwäbisch Hall Unicorns in diesem Jahr doch noch aufs Footballfeld. Um 180 Uhr wird man an diesem Tag bei den Stuttgart Scorpions im Gazi-Stadion unter dem Stuttgarter Fernsehturm zu einem Freundschaftsspiel antreten.

Gegenüber dem geplanten GFL-Kader wird es bei den Unicorns in Stuttgart ein paar Veränderungen geben. So hatten sich einige Spieler nach der GFL-Absage Ende Juli entschlossen, für den Rest des Jahres bei anderen Vereinen im europäischen Ausland zu spielen, darunter auch Quarterback Jadrian Clark, der inzwischen durch drei Siege gegen die Gratz Giants mit den Vienna Vikings die österreichische Meisterschaft 2020 errungen hat. Er und drei weitere Spieler sind in diesem Jahr nicht mehr für die Unicorns spielberechtigt. Hinzu kommen Spieler, die nach der Saisonabsage für sich beschlossen hatten, erst in 2021 wieder die Footballschuhe zu schnüren.

