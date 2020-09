Friedenspreis für Dr. Bach

Der Seoul-Friedenspreis 2020 wird an IOC-Präsident Thomas Bach (Tauberbischofsheim) verliehen. Das gab die Seoul-Friedenspreis- Kulturstiftung bekannt.

In der Begründung heißt es unter anderem: „Als ein großer Verfechter des Olympischen Gedankens, setzt sich Thomas Bach für Frieden durch Sport ein. Er hat die Fackel der Hoffnung für Flüchtlinge entzündet, indem er das Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen Rio 2016 initiierte. Es ist eine beispiellose Initiative in der olympischen Geschichte, die weltweite Aufmerksamkeit für Flüchtlinge schuf und dafür warb, die Rechte von Flüchtlingen zu respektieren. Sein Einsatz für Freundschaft und Harmonie zwischen sich entwickelnden Ländern durch die Wiederaufnahme von Sport, ebnete den Weg für die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018, die in Südkorea stattfanden. Dies war ein bemerkenswertes Ergebnis.“

Der Preis ist mit 200 000 US-Dollar dotiert. Das Geld möchte Thomas Bach der von ihm 2017 gegründeten „Olympic Refuge Foundation“, dem IOC-Flüchtlingsteam und anderen Organisationen zur Verfügung stellen. sfk

Donnerstag, 01.10.2020