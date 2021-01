Friedrich dominiert beim Weltcupfinale

Innsbruck/Igls.Bundestrainer René Spies bescheinigt Francesco Friedrich die Form seines Lebens, internationale Kommentatoren nennen den Sachsen den Lewis Hamilton des Wintersports. Um die Dominanz von Bob-Olympiassieger Friedrich zu beschreiben, müssen immer neue Superlative herhalten. Auch beim Weltcupfinale in Innsbruck/Igls holte sich der Oberbärenburger im Zweier mit Alexander Schüller und im Vierer mit Thorsten Margis, Candy Bauer und Schüller seine Saisonsiege 14 und 15 und schraubte damit seinen Weltcup-Sieg-Rekord vor der am Donnerstag beginnenden WM auf 52. Eine Niederlage im Saisonverlauf im Zweier, ungeschlagen im Vierer: Friedrich fährt in einer anderen Liga. Besonders am Start kann niemand mithalten. „Das ist das A und O. Er ist da sehr souverän“, lobte Spies den Dominator. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.02.2021