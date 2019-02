Friedrichshafen peilt Pokal-Hattrick an

Mannheim.Aus Sicht des 15-fachen Siegers VfB Friedrichshafen kann das DVV-Pokalfinale am Sonntag (13.30 Uhr, SAP Arena) kommen. „Im Moment sieht es gut aus, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Außenangreifer David Sossenheimer schon vor der gelungen Volleyball-Generalprobe beim schweren Bundesliga-Match bei den United Volleys Frankfurt. Dort gewannen die „Häfler“ am Dienstag souverän mit 3:0 Sätzen und fiebern nun dem Endspiel gegen die SVG Lüneburg in Mannheim entgegen.

10 000 Zuschauer erwartet

„Das Pokalfinale ist der Volleyball-Höhepunkt des Jahres in Deutschland“, freut sich der 23-Jährige auf rund 10 000 Zuschauer. Diese beeindruckende Kulisse sollte zudem ein kleiner Vorteil für die SAP-Arena-erprobten Friedrichshafener sein, die sich dort bereits 2017 und 2018 die Trophäe sicherten.

„Lüneburg spielt oft in einer kleinen Halle. So eine Kulisse ist noch einmal etwas anderes. In knappen Spielsituationen kann es ein kleiner Vorteil für uns sein“, fasst der deutsche Nationalspieler den kleinen, aber sicher nicht unerheblichen Vorteil zusammen. Denn Sossenheimer ist bewusst, dass sich beide Teams derzeit auf Augenhöhe bewegen. „Lüneburg spielt eine sehr gute Saison. Sie haben ein eingespieltes und cleveres Team, das sich gut entwickelt hat“, weiß er um die Qualitäten der SVG.

Noch im Januar fuhren die Norddeutschen in der Bundesliga einen 3:2-Achtungserfolg beim Gastspiel in Friedrichshafen ein. Dazu schaltete Lüneburg auf dem Weg ins Finale mit Frankfurt und Berlin bereits zwei deutsche Champions-League-Teilnehmer im Viertel-und Halbfinale aus. Der dritte Teilnehmer Friedrichshafen soll nun am Sonntag im Finale geschlagen werden. Die kontinuierliche Arbeit von Trainer Stefan Hübner trägt somit in diesem Jahr reife Früchte.

Ab 2012 arbeitete Hübner als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft noch mit dem damaligen Chefcoach Vital Heynen, der am Sonntag als Friedrichshafens Trainer sein Gegner sein wird, zusammen. Gemeinsam holte das Trainerteam 2014 mit Deutschland sensationell WM-Bronze.

Hübner fordert Lehrmeister

Der erfahrene Heynen freut sich auf das Duell und findet lobende Worte für seinen ehemaligen Assistenten: „Es ist der verdiente Lohn für seine gute Arbeit.“ Trotzdem wird der belgische Erfolgscoach, der mit den „Häflern“ den dritten Pokalsieg in Serie anvisiert, alles daran setzen, den Titel zu verteidigen. „Wir wollen den Pokal und dann die Meisterschaft gewinnen“, lässt auch sein Spieler David Sossenheimer keine Zweifel am noch nicht gestillten Erfolgshunger aufkommen.

Ebenfalls hungrig auf Erfolg werden die Frauenteams des SSC Schwerin und des MTV Stuttgart, der zuletzt 2017 das Pokalfinale für sich entschied, sein. Die beiden Topteams des deutschen Volleyballsports treffen ebenfalls in der SAP Arena (16.15 Uhr) aufeinander. Das Frauen-Duell wird im Fernsehen live von Sport1 übertragen, das Herren-Finale im Livestream auf sport1.de.

