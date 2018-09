Friedrichstaler Defensive setzt einen Meilenstein

Eine spannende Saison mit einem Wimpernschlagfinale ging in der Badischen Fußballverbandsliga zu Ende. Vom zweiten Spieltag an stand die Spvgg. Neckarelz (58 Punkte) an erster Stelle und hielt diese Position bis zum Schluss, obwohl der zeitweise unangefochtene Tabellenführer vornehmlich in der Rückrunde vom FC Friedrichstal, FC Heidelsheim (beide 55) und VfR Mannheim (54) stark bedrängt wurde.

...