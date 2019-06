Frodeno dominiert im Kraichgau

Bad Schönborn/Samorin.Jan Frodeno und Sebastian Kienle haben ihre Härtetests für die Ironman-EM bestanden. Vier Wochen vor dem Titelkampf in Frankfurt gewann Triathlon-Olympiasieger Frodeno am Sonntag den 70.3 Kraichgau. Kienle setzte sich im slowakischen Samorin ebenfalls über die Strecke von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen durch. Wie vor einem Jahr dominierte der 37-jährige Frodeno im Kraichgau. Im Ziel in Bad Schönborn lag der zweimalige Ironman-Weltmeister nach 3:53:09 Stunden 12:50 Minuten vor dem Bochumer Patrick Dirksmeier. Knapper ging es in Samorin zu. Nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren holte sich Kienle nach 3:38:50 Stunden den Sieg 32 Sekunden vor dem Belgier Pieter Heermeryck. dpa

