FSV holt nach 0:3 noch ein 3:3

Breuningsweiler – Hollenbach 3:3

Breuningsweiler: Nieswandt, Goncalves, Franzen, Ackermann, Bauer, Binder (75. Schmid), Mayer (87. Teiko), Rummel, Jungbluth, Wissmann (69. Stelker), Friedrich (68. Asch).

Hollenbach: Hörner, Zeller (46. Brenner), Uhl, Rohmer, Kleinschrodt, Herkert, Hofmann, Hutter (46. Schülke), Minder (46. Hack), Dörner, Czaker.

Tore: 1:0 (15.)Friedrich , 2:0 (32.)Franzen , 3:0 (52.)Mayer , 3:1 (68.) Czaker , 3:2 (73.) Hack , 3:3 (82.) Brenner – Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt) – Zuschauer: 100

Mit einer starken Aufholjagd in der zweiten Hälfte holte sich der Fußball-Verbandsligist FSV Hollenbach beim SV Breuningsweiler einen Punkt. In der ersten Viertelstunde spielten die Hohenloher gut nach vorne und dominierten die Partie. „Das war so, wie man es sich vorstellt“, sagte Manager Karl-Sprügel. Doch ein Fehler brachte die Mannschaft total aus dem Konzept. Nach einer Abstimmungsschwierigkeit stand es mit dem ersten Torschuss von Breuningsweiler 1:0. Lukas Friedrich war der Torschütze nach 15 Minuten. Nun übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Wieder nutzten sie einen Fehler des FSV aus und schon stand es 2:0. Marius Uhl hatte den Ball nach einer Ecke auch noch unglücklich abgefälscht.

Umstellungen nach der Pause

Langsam kamen die Hollenbacher wieder besser in die Begegnung, doch die klaren Möglichkeiten blieben aus. FSV-Trainer Martin Kleinschrodt wechselte nach der Pausegleich drei Mal und stellte auf eine Dreierkette um. Dennis Hutter, Lorenz Minder und Marc Zeller blieben in der Kabine. Für sie kamen Arne Schülke, Sebastian Hack und Timo Brenner. Die Gäste kamen mit viel Schwung auf den Platz zurück, mussten aber erneut einen frühen Dämpfer hinnehmen. Christian Mayer verwandelte in der 52. Minute einen Freistoß direkt zum 3:0.

Das Spiel schien nun gelaufen. Doch die Hollenbacher erholten sich schnell vom erneuten Rückstand und machten mit Rückenwind nun viel Druck. Sie versuchten es nun mit einfachen Mitteln. Zunächst fehlte aber noch die Durchschlagskraft.

Der „Türöffner“ war schließlich ein Foulelfmeter, den Fabian Czaker in der 68. Minute sicher verwandelte. Der Hollenbacher Druck nahm nun zu, Breuningsweiler konnte sich kaum noch befreien und Sebastian Hack (73.) gelang der Anschlusstreffer. Nach einem Eckball glich Timo Brenner (82.) aus.

Hollenbach wollte nun den Sieg, kam aber nicht mehr entscheidend durch. Ärgerlich war die Gelb-Rote Karte für Christoph Rohmer (90.), der sich anscheinend beim Schiedsrichter – nicht ganz unberechtigt – erkundigte, warum es nur zwei Minuten Nachspielzeit gebe.„Wir haben über den Kampf ins Spiel gefunden“, sagte Sprügel. „Es war dann hoch verdient. Wir hätten ja sogar noch das 4:3 machen können.“

