Füchse-Kraftakt zum Sieg im EHF-Pokal

Anzeige

Magdeburg (dpa) – Es war eine lange Nacht in einem Berliner Karaoke-Club, aber diese Party hatten sich die Füchse Berlin auch redlich verdient.

Die Hauptstadt-Handballer hatten für den einzigen deutschen Europapokal-Erfolg dieser Saison gesorgt – und die Erfolgsgeschichte der Bundesliga im EHF-Pokal verlängert. Dank des 28:25 (14:13)-Finalerfolgs gegen den französischen Vertreter Saint-Raphael in Magdeburg kommt der EHF-Pokalsieger zum 19. Mal in 25 Jahren aus Deutschland. In den vergangenen 15 Jahren waren deutsche Clubs sogar 14 Mal erfolgreich, für die Füchse war es nach 2015 der zweite Erfolg.

Dabei war das Finale alles andere als einfach für die Berliner: Die Partie gegen Saint-Raphael war das vierte Spiel innerhalb von acht Tagen, nach den Bundesliga-Erfolgen gegen Meister Rhein-Neckar Löwen sowie Hannover-Burgdorf hatte es am Samstag ein 27:24 gegen den dadurch entthronten Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen im Halbfinale gegeben.