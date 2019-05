Führung ausgebaut

Für die 44 Teams, die sich am badischen Kleinkaliber-Sportgewehr-Rundenwettkampfturnier beteiligen, ging es in die vierte Runde. Mit 1685:1655 Ringen bezwang in der Verbandsklasse Ost der KKS Hüffenhardt den SV Binau, während der KKS Stein am Kocher gegen den TSV Marbach mit 1627:1677 Ringen verlor. Melanie Ebend vom KKS Hüffenhardtwar mit 572 Ringen am erfolgreichsten. Tabellenführer KKS Hüffenhardt hat zurzeit 6673 Ringe.

Verbandsklasse Ost: KKS Hüffenhardt – SV Binau 1685:1655, KKS Stein am Kocher – TSV Marbach 1627:1677. – Einzel: 1. Melanie Ebend (KKS Hüffenhardt) 572, 2. Christian Geml (KKS Hüffenhardt) 570, 3. Jürgen Backfisch (SV Binau) 569. – Tabelle: 1. KKS Hüffenhardt 6673, 2. TSV Marbach 6642, 3. SV Binau 6582, 4. KKS Stein am Kocher 6519.

Landesklasse Ost: TSV Marbach II – SV Schweinberg 1596:1608, KKS Osterburken – SV Limbach 1495:1603. – Einzel: 1. Benedikt Beuchert (SV Schweinberg) 544, 2. Jan Henn (SV Limbach) 536, 3. Tobias Beuchert (SV Schweinberg) 535. – Tabelle: 1. SV Limbach 6434, 2. SV Schweinberg 6397, 3. TSV Marbach II 6178, 4. KKS Osterburken 6030.

Regionalklasse Ost: SGi Walldürn – SSV Lindach 1565:1499, SVG Schefflenz – SG Buchen 1540:1585. – Einzel: 1. Jochen Zachow (SVG Schefflenz) 549, 2. Max Ackermann (SG Buchen) 549, 3. Michael Künkel (SGi Walldürn) 539. – Tabelle: 1. SG Buchen 6330, 2. SGi Walldürn 6270, 3. SVG Schefflenz 6178, 4. SSV Lindach 6022. gemü

