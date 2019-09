Fünf Kilometer – nur zum Aufwärmen

Pünktlich zur Königshöfer Messe zeigte sich der Spätsommer nochmal von seiner besten Seite. Beim alljährlichen Messelauf des ETSV Lauda am Samstag durften sich die rund 1100 Teilnehmer über fast ideales Laufwetter freuen. Blauer Himmel, Sonnenschein und ein paar Wölkchen bildeten die Kulisse für die 29. Auflage der traditionsreichen Laufveranstaltung. Echtes Kaiserwetter sozusagen. Temperaturen von deutlich über 25 Grad Celsius machten das Laufen allerdings auch zu einer ziemlich schweißtreibenden Angelegenheit, so dass man den Läufern im Ziel die Anstrengung im wahrsten Sinne des Wortes im Gesicht ablesen konnte. Neue Streckenrekorde waren da freilich eher nicht zu erwarten.

Insgesamt sechs Rennen standen auf dem Programm. Den Auftakt machten die Bambini. Zum Start drängten sich die Zuschauer entlang der Startlinie nahe der Tauberfranken-Halle dicht an dicht. Die Kindergartenkinder liefen eine Strecke von 500 Metern, zahlreiche Mamas und Papas gingen als Unterstützung mit ins Rennen. Die meisten Teilnehmer verzeichnete in diesem Jahr der anschließende Schülerlauf über eine Strecke von zweieinhalb Kilometern. Insgesamt 377 junge Läuferinnen und Läufer gingen an den Start. Darunter auch eine Schülerin aus Berlin, die damit sicherlich mit die längste Anreise gehabt haben dürfte.

50 Kilometer im Visier

„Die Großen“ durften sich unter anderem im Fünf-Kilometer-Lauf messen. Insgesamt 231 Hobby-Athleten waren in diesem Jahr dabei. Darunter auch der Vorjahres-Dritte Ulrich Schmalz aus Königshofen. Das Besondere daran: Für ihn war der Lauf, den er übrigens mit einer Zeit von knapp über 17 Minuten gewann, quasi nur ein lockerer Aufgalopp. Denn im Anschluss ging Schmalz auch noch beim Halbmarathon ins Rennen. Die Laufveranstaltung in Königshofen war für ihn aber eigentlich ohnehin nur die Vorbereitung für eine noch anspruchsvollere Aufgabe: Demnächst will er beim Taubertal-100-Ultramarathon über eine Distanz von 50 Kilometern teilnehmen. Im Vorjahr hatte er sogar die Königsdisziplin über 100 Kilometer absolviert. Aus Zeitgründen reicht es bei ihm dieses Mal allerdings „nur“ für die halbe Distanz.

Beim Zehn-Kilometer-Lauf gab es unter den 216 gemeldeten Startern gleich mehrere rekordverdächtige Mitläufer: Etwa Paul Treu vom TSV Tauberbischofsheim, ein altbekanntes Gesicht bei dem Königshöfer Laufevent. Mit seinen 79 Jahren war er in diesem Jahr einer der ältesten Teilnehmer. Den Titel des „Messelauf-Methusalems“ musste er sich nur mit einem weiteren Hobby-Sportler teilen. Mit der 72-jährigen Ingrid Götz startete zudem auch die älteste Läuferin der gesamten Veranstaltung über die Zehn-Kilometer-Distanz.

Definitiv rekordverdächtig sein dürfte ebenso die Teilnahme von Angelika Tolle-Rennebarth sein, die ebenfalls über die zehn Kilometer mitmachte. Die Gemeinderätin hat dieses Mal nämlich bereits zum 28. Mal die Laufschuhe für den Königshöfer Messelauf geschnürt, war also bis auf ein Jahr immer dabei.

Recht überschaubar war das Teilnehmerfeld mit 56 Läufern beim Halbmarathon. Dies dürfte sicherlich auch den Temperaturen geschuldet gewesen sein, die bei solcher einer langen Distanz doch ihren Tribut forderten. Nicht davon abschrecken ließ sich indes Lothar Wolz von der LG Würzburg. Mit seinen 79 Jahren teilt er sich in diesem Jahr den Titel des ältesten Läufers mit dem bereits erwähnten Zehn-Kilometer-Läufer Paul Treu.

Neben den Einzelläufern gingen auch dieses Mal wieder zahlreiche Fünfer-Mannschaften beim Team-Lauf an den Start. Insgesamt 14 Herren- und vier Damenteams waren unterwegs. Als Erste jubeln durften dabei ein paar alte Bekannte: Die fünf Herren von der Firma Ruppel aus Lauda passierten wie im Vorjahr als Erste die Ziellinie und durften somit abermals den obersten Platz auf dem Siegertreppchen für sich beanspruchen.

