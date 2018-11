Fünf Titel gingen an die Buchener

Die am Burghardt-Gymnasium Buchen vom Schachclub BG Buchen ausgetragenen Odenwald-Jugendmeisterschaften waren mit 35 Teilnehmern in den sieben Altersgruppen so gut besucht wie schon lange nicht mehr. Erfreulicherweise waren auch viele Mädchen dabei, alle Mädchen-Wettbewerbe wurden ausgespielt und die Qualifikationsplätze für die Badischen Meisterschaften im Januar ermittelt. Fünf Titel gingen dabei nach Buchen, fünf an die Schachfreunde Bad Mergentheim sowie zwei an den Mosbacher SC.

Farin Kellermann wird Meister

Die U8- und U10-Gruppe wurde zusammengefasst, und sieben Jugendliche spielten einzelne Runden. U8-Meister wurde Farin Kellermann von den SF Bad Mergentheim, der stolze drei Zähler erzielte. Der Mädchentitel U8 ging an die talentierte Julia Schubert von der Grundschule Sulzbach, die beim Schachclub BG Buchen trainiert. U10-Meister wurde sehr souverän David Scheuermann vom SC Mosbach, der das Turnier verlustpunktfrei vor seinen Vereinskameraden Markus Janich und Julius Mattern gewann, die lange Zeit auch um den Titel mitkämpften. U10-Mädchenmeistertitel holte sich überraschend Diana Andres von der Schach-AG an Wimpina-Grundschule Buchen, die gute 1,5 Zähler erzielte und dabei sogar noch manche Chancen ausließ. Am besten war der U12-Wettbewerb mit 15 Teilnehmern besetzt, die – wie ausgeschrieben – fünf Runden nach Schweizer System durchführten. Hier lagen am Ende Aaron Amann (SC BG Buchen), Finn König (SF Bad Mergentheim) und Hernad Farhadi (SC Mosbach) nach Feinwertung an der Spitze des Feldes.

Das Reglement schrieb zur Ermittlung des Qualifikanten für die „Badische“ einen Dreierstichkampf vor, den der Mosbacher Hernad Farhadi vor Finn König und Aaron Amann für sich entschied. Dies war für den Mudauer Aaron Amann äußerst unglücklich, denn er hatte im Turnier die klar beste Feinwertung erspielt.

Es folgte die Mädchenmeisterin Jolie Youness (SF Bad Mergentheim) vor den ebenfalls lange vorne mitspielenden Robert König (SC BG Buchen), Hirad Esmi, Paul Zimmermann (beide SC Mosbach), Lukas Fuhrmann, Christopher Holl und Maximilian Wieder (alle SC BG Buchen).

Dramatisch beim U14-Turnier

Mehr als dramatisch ging es auch im U14-Wettbewerb zu, denn hier lagen im Rundenturnier Titelverteidiger Lars Rögner (SC BG Buchen) und Ivo Wundling (SF Bad Mergentheim) bei einer Niederlage mit drei Zählern an der Spitze. Hier hätte Lars Rögner die bessere Feinwertung besessen, doch es wurde ein nervenaufreibender Stichkampf angesetzt, den Lars Rögner nach zwei Schnellschach- und zwei Blitzpartien zu seinen Gunsten beendete. Mädchenmeisterin U14 wurde Sali Youness (SF Bad Mergentheim), die wegen eines Unentschiedens gegen den Vierten Adrian Amann (SC BG Buchen) in der Gesamttabelle einen halben Zähler hinter Lars Rögner und Ivo Wundling platziert war.

Ansprechendes Schach wurde in den Altersklassen U16, U18 und U20 geboten, die ein Rundenturnier in einer Gruppe absolvierten. U20-Meister wurde Ruben Ziegler – mit starken fünf Siegen und zwei Unentschieden im Rundenturnier Zweiter –, U18-Bezirksmeister Philipp Koslov (SF Bad Mergentheim) als Dritter. Seine ansteigende Form unterstrich Mika Trunk. Er holte im Rundenturnier 6,5 Zähler (von 7), wurde Gesamtsieger und vor Kai Elancev (SC BG Buchen) U16-Sieger und ist erneut für die Badischen Meisterschaften im Januar auf der Sportschule Schöneck qualifiziert. eb

