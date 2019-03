Für die „Deutschen“ gerüstet

Mit tollen Ergebnissen kehrten die Karatekas der Sportkarateabteilung der Eintracht 93 Walldürn von der Baden-Württembergischen Landes-meisterschaft 2019 in Baden-Baden zurück. An den zwei Wettkampftagen wurde jeweils Karate auf höchstem Niveau geboten. Die Teilnehmerauf den Plätzen eins bis drei qualifizierten sich jeweils für die Deutschen Meisterschaften in Erfurt beziehungsweise in Chemnitz.

In dem sehr starken Starterfeld erkämpften sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sportkarateabteilung der Eintracht 93 Walldürn folgende Platzierungen: Jeweils den ersten Platz und damit den Landesmeistertitel errangen Sara Djapa im Kumite Einzel U21 weiblich, Mia Martens im Kumite Einzel Jugend weiblich sowie das Kumite-Team Ula Duschek, Silvia Duschek und Emeli Le Fosse.

Jeweils den zweien Platz und damit den Vize-Landesmeistertitel erkämpften sich Tim Wörner im Kumite Einzel männliche Jugend, Ula Duschek im Kumite Einzel Jugend weiblich, Leon Wörner im Kumite Einzel männliche Jugend, Sara Djapa bei den Seniorinnen, sowie Nele Eisenschmidt im Kata Einzel Juniorinnen.

Jeweils einen dritten Platz belegten Jana Weismann, Roxana Kowal-czyk und Silvia Duschek jeweils im Kumite Einzel weibliche Jugend, sowie die beiden Kumite-Teams Roxana Kowalczyk, Mia Martens und Jana Weismann bei der weiblichen Jugend und Daniel Kistner, Leon Wörner und Tim Wörner bei der männlichen Jugend. Platz 5 belegte im Kumite Einzel männliche Jugend Daniel Kistner. stie

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019