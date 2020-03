Für Video-Doku extra in Südamerika

Die Hakro Merlins Crailsheim rocken die Bundesliga. Oder: Der Wandel vom Fast-Absteiger zum absoluten Spitzenteam in weniger als einem Jahr – eine tolle sportliche Entwicklung, über die sich zunächst viele Fans verwundert die Augen rieben. Doch inzwischen ist leistungsmäßig eine gewisse Kontinuität zu erkennen, die Appetit macht auf mehr – bei Anhängern, Verantwortlichen und Akteuren.

Zu Letzteren gehört Sebastian Herrera, Flügelspieler der Merlins und Garant für den Höhenflug der Crailsheimer, die im Oberhaus derzeit auf Platz vier liegen. Der Chilene, übrigens in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft, setzt auch in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Akzente. Und er hat sich mit seinem Team jetzt erst mit einem Sieg im Hexenkessel beim alten Erzrivalen Kolumbien Platz drei in der Gruppe mit Argentinien und Venezuela gesichert, der zur Teilnahme an der Endrunde um den Südamerika-Cup berechtigt.

„Unvergessliche Reise“

Vom sportlichen Temperament der Südamerikaner durften sich nun Martin Romig, Geschäftsführer der Merlins, und Philipp Reinhard, der die Crailsheimer als Teamfotograf auf ihren Reisen begleitet, überzeugen. „Es war eine unvergessliche Tour, die sich gelohnt hat“, blickt Reinhard im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten auf den Trip „über den großen Teich“ zurück. „Auch wir als Beobachter spürten das Adrenalin im Blut – und die vielen Emotionen nach dem Sieg.“

Der Grund für die Visite der beiden auf dem südamerikanischen Kontinent, unter anderem in Bogota und Medellin, war nachvollziehbar: „Mit dem kleinsten Budget der Liga rangieren wir auf Platz vier und sind damit auf Play-Off-Kurs. Aus diesem Grund ist eine Video-Doku über die Hakro Merlins geplant“, klärt der Profifotograf auf. Und da „Seba“ Herrera, seit 2017 bei dem Hohenloher Erstligisten unter Vertrag, für das Länderspiel berufen wurde, habe es sich angeboten, dass „wir vor Ort sind, um Material für diese vierteilige Doku über jeweils 30 Minuten zu erhalten“. Er habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um den 22-Jährigen beim Spiel in der Chilenen in Aktion zu filmen, mit ihm Interviews zu führen und darüber hinaus Fotos für einen weiteren Bildband der Crailsheim Merlins zu machen, der ebenfalls am Ende der laufenden Runde erscheint.

Herrera ist erst mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Zunächst war er von Trier verpflichtet worden, schaffte es dort, sich sportlich durchzusetzen und mit anfangs geringen Deutschkenntnissen das Abitur zu machen. Allerdings schien ihm das Talent ohnehin in die Wiege gelegt worden zu sein. Denn auch sein Vater war in Chile als professioneller Basketballspieler aktiv – und kam jetzt eigens nach Kolumbien, um seinen Filius im Nationaltrikot spielen zu sehen. Und um mit Martin Romig und Philipp Reinhard zwei gute Bekannte aus Deutschland wiederzusehen, die er bereits bei Spielen der Merlins getroffen und ins Herz geschlossen hatte.

„Wir haben nicht gewusst, was uns denn die Tage in Kolumbien erwartet“, schmunzelt Philipp Reinhard – für ihn und seinen Mitstreiter von den Merlins gewissermaßen eine Reise ins Ungewisse. Doch der Bad Mergentheimer Fotograf sei immer offen für Neues, wie er stets betont.

Schon kurz nach der Ankunft hätten die beiden hautnah erlebt, dass hier manches „ungewohnt“ sei. „Wir sind ins Taxi gestiegen, getunte ,Karren’, kleiner Monitor in der Sonnenblende, auf dem Stummfilme über Drogenkartelle liefen“, erinnert sich Philipp Reinhard – willkommen in einer völlig „anderen Welt“. Es sei während der Tage sicher Zeit gewesen, um Land und Leute näher schätzen- und kennenzulernen und „das Leben zu genießen“. Doch der Fokus habe auf den sportlichen Teil gelegen, wie der Taubertäler erklärt.

Bereits vor dem Rückspiel in 2800 Meter Meereshöhe sei die Luft für Chile dünn gewesen – nachdem das Hinspiel in eigener Umgebung mit einem Punkt verloren gegangen war. Doch „Seba“ und sein Team seien in der kolumbianischen „Hölle“ über sich hinausgewachsen und hätten den direkten Vergleich doch noch mit einer Energieleistung zu ihren Gunsten entschieden. Reinhard ist noch jetzt von diesem „geilen Spektakel“ begeistert.

Herzlich aufgenommen

Er sei vom gesamten chilenischen Team von Anfang herzlich aufgenommen worden, obwohl man sich zum ersten Mal begegnet sei – und schnell fester Bestandteil desselben geworden. „Es wurde mir ein großes Vertrauen entgegengebracht, über das ich mich sehr gefreut habe“, lässt Philipp Reinhard unsere Zeitung wissen. Dies sei darin gegipfelt, dass er sogar mit in die Kabine, bekanntlich „die intimsten Räume“ bei solch einem Event, durfte. „Und dort gab es Emotionen pur. Ich habe mit meiner Kamera einfach draufgehalten. Da war es mir egal, dass sie nass geworden ist.“

Aufgrund des „Gänsehautfeelings“ sei ihm eiskalt den Rücken heruntergelaufen – Erlebnisse, die er nicht missen möchte. Und er spricht von „einer tollen Sache“, die ihm sehr viel gebracht habe – und die förmlich nach einer Wiederholung rufe.

