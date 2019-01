Furioser Auftakt reicht den Adlern

Mannheim.Ein bärenstarkes erstes Drittel mit vier Toren hat den Adlern gereicht, um in der Deutschen Eishockey Liga den sechsten Sieg in Folge einzufahren. Gegen die Straubing Tigers feierte das Team von Trainer Pavel Gross vor 11 731 Zuschauern in der SAP Arena einen 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)-Erfolg. „Wir haben uns im ersten Drittel einen Vorsprung aufgebaut, von dem wir bis zum Schluss leben konnten“,

...