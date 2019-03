FV Lauda hält in Durlach nur eine Hälfte lang mit

Spvgg. Durlach-Aue – FV Lauda 4:1

Durlach-Aue: Naumann, Rosenthal, M. Gondorf, R. Gondorf, Schürer, Hennemann (46. Schiatti), Kastier, Dönmez (77. Mufula), Rolf, F. Gondorf, Attia (77. Gireth).

Lauda: Moschüring, Greß (64. Ondrosch), Lotter (70. Hofmann), Baumann (76. Heg), Fell, Jurjevic, Jallow, Ilic (87. Kaplan), Schädler, Heinzmann, Gerberich.

Tore: 1:0 (23., Foulelfmeter) Rolf , 2:0 (35.) R. Gondorf , 2:1 (43.) Jallow , 3:1 (58.) Dönmez , 4:1 (58.) M. Gondorf – Schiedsrichter: Amin Hamidi (Tannenhof). – Zuschauer: k.A.

Der Klassenerhalt des FV Lauda in der Verbandsliga Nordbaden wird immer unwahrscheinlicher. Im Auswärtsspiel bei der Spvgg. Durlach-Aue setzte es eine 1:4-Niederlage für die Laudaer.

In den ersten 45 Minuten gelang es den Gästen noch, die Partie offen zu halten. „In der ersten Halbzeit haben wir ganz ordentlich mitgehalten“, meinte der Präsident des FV Lauda, Gerhard Schmezer. Mit etwas Glück wäre sogar die Führung für den Tabellenvorletzten möglich gewesen – aber auch die Heimmanschaft erspielte sich erste Chancen.

Yannick Rolf brachte die Heimelf dann mit einem Foulelfmeter in Führung (23.). Rouven Gondorf erhöhte nach einer Flanke von linksaußen auf 2:0 (35.). Der FV kämpfte sich zurück in die Partie und verkürzte durch Ousman Jallow auf 1:2 (43.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Nach einem missglückten Klärungsversuch in der Laudaer Abwehr sorgte Ali Dönmez für die frühe Vorentscheidung (49.). „Das war der Genickbruch für uns. Wenn das 3:1 nicht fällt, wären wir vielleicht nochmal rangekommen“, sagte Gerhard Schmezer nach dem Spiel.

Läuferisch überlegen

Die Spvgg. kontrollierte das Spiel im Anschluss und erhöhte durch einen Treffer von Marvin Gondorf (58.) noch auf 4:1. Es hätte sogar noch „dicker“ für den FV kommen können. Abwehrspieler Kristofer Schädle verhinderte gerade noch so das 1:5 (65.). Kapitän Daniel Fell vergab die letzte Chance der Laudaer (78.).

„Durlachs Stürmer waren unseren Verteidigern einfach läuferisch überlegen“, erkannte Schmezer an. Der Relegationsplatz sei zwar rechnerisch weiter möglich, aber realistisch gesehen kaum noch zu schaffen, schätzte er die Situation ein.

