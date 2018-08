Gänsehaut und Tränen

Anzeige

Der starke Auftritt von Wellbrock passte zur Aufbruchstimmung der ersten Schwimm-EM-Tage. „Wir wollten hier den Aufwärtstrend starten und nicht erst in Tokio. So kann es weitergehen“, hatte Startschwimmer Jacob Heidtmann schon nach dem Erfolg der nicht-olympischen Mixed-Staffel gesagt. Und die starke Schlussschwimmerin Annika Bruhn setzt auf eine Signalwirkung: „Ich denke, so eine Goldmedaille gibt allen einen Schub.“ Nun sollen weitere Erfolge in den Sommerspiel-Disziplinen her, wie es Wellbrock glückte. Schmetterlings-Ass Franziska Hentke und der Mannheimer Lagenspezialist Philip Heintz machten als Schnellste der Halbfinals über 200 Meter Hoffnung auf eine Medaille am heutigen Montag.

Der Zusammenhalt scheint zu stimmen. Angeführt von Chefbundestrainer Lambertz erwarteten mehr als 20 deutsche Schwimmer und Coaches das Siegerteam lange nach dem Rennen in den Katakomben der Glasgower Arena. Als Heidtmann, Henning Mühlleitner, Reeva Foos und Bruhn endlich um die Ecke kamen, ließ die Mannschaft die Gewinner mit einer La Ola hochleben.

Eine große Ausnahme gab es allerdings: Köhler schob am Tag vor dem Titel ihres Freundes Frust, nachdem sie im 800-m-Freistil Rennen beim Sieg der Italienerin Simona Quadarella nur Rang vier belegt und die erhoffte Medaille verpasst hatte.

„Insgesamt war es ein schlechtes Rennen“, sagte die Frankfurterin. Köhler will die Enttäuschung nun schnell verarbeiten und sich auf die Rennen über 400 und 1500 m sowie die Staffel konzentrieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.08.2018