Gala macht Klopp froh

Liverpool.Jürgen Klopp ballte die Faust und schrie ein lautes „Yes!“ in Richtung der Fans. „Das war genau das Spiel, was wir wollten“, sagte er nach Liverpools überragendem 5:0 (2:0) gegen den FC Watford, durch das seine Mannschaft Tabellenführer blieb. Dass auch Konkurrent Manchester City mit 1:0 (0:0) gegen West Ham gewann, interessierte Klopp kaum: „Es ist nicht so, dass ich in die Kabine gehe, mir jemand das Ergebnis sagt und ich einen Herzinfarkt kriege.“ Nach zwei Unentschieden in der Champions League gegen den FC Bayern und in der Premier League gegen Manchester United waren in britischen Medien erstmals Zweifel an Liverpools Durchhaltevermögen aufgekommen. Doch gegen Watford schlug die gefürchtete Offensive der Reds wieder zu – dank Sadio Mané (9./20. Minute), Divock Origi (66.) und sogar Verteidiger Virgil van Dijk (79./82.). „Liverpool spielt wie eine Mannschaft ohne Druck und kommt in Gang“, fand die Zeitung „Telegraph“. Als Reaktion auf schwächere Auftritte wollte Klopp das 5:0 aber nicht sehen. „Wir wollen jeden Tag so spielen“, betonte er. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019