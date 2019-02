Ganz bitter für Beckert

Inzell.Mit versteinerter Miene blickte Patrick Beckert (Bild) auf die Anzeigetafel und vergrub schließlich den Kopf in den Händen. Am Ende der längsten Distanz bei der Eisschnelllauf-WM in Inzell hatte der Erfurter die Medaille um zwei Tausendstelsekunden verfehlt. In der knappsten Entscheidung der WM-Geschichte über 10 000 Meter fehlten dem 28-Jährigen 2,7 Zentimeter zu Bronze. „Ein ganz bitterer Moment. Nach einem Wahnsinnslauf nichts in der Hand zu halten, ist eine bittere Pille“, meinte der Erfurter betroffen. Er hatte mit einer starken Schlussrunde (29,9 Sekunden) die persönliche Saison-Bestleistung von 12:57,402 Minuten vorgelegt, doch der Russe Danila Semerikow zog mit 12:57,400 um einen Wimpernschlag vorbei.

Claudia Pechstein war über 5000 Meter in ihrem 50. WM-Rennen Siebte geworden und denkt auch mit fast 47 Jahren nicht ans Aufhören. „Ich bin exakt so schnell gelaufen, wie hier bei der WM vor acht Jahren. Das macht mich unheimlich stolz“, sagte die Berlinerin nach 7:00,90 Minuten. Im Massenstartrennen wurde sie Zwölfte. dpa

