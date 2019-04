Ganz nah am Klassenerhalt

Die Darmstädterin Andrea Petkovic gewann ihr Einzel in zwei Sätzen. © dpa

Riga.Andrea Petkovic und Julia Görges nahmen sich lange in den Arm: Ein Überraschungssieg von Petkovic und ein mühsamer Pflichterfolg von Görges haben die deutschen Tennis-Damen dem Weltgruppen-Verbleib in Lettland ganz nah gebracht. Auch ohne die erkrankte Angelique Kerber liegen die DTB-Damen nach dem ersten Tag der Fed-Cup-Relegation 2:0 vorn und benötigen am Samstag in Riga noch einen Erfolg aus den verbleibenden drei Matches.

„Ich denke natürlich, dass wir jetzt auf dem Papier die großen Favoriten sind. Man muss schon sagen, dass wir jetzt die Nase vorn haben“, sagte Petkovic bereits nach dem 7:5, 6:4-Erfolg gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko, mit dem sie der deutschen Auswahl einen Traumstart bescherte. Görges setzte sich danach mit 6:4, 4:6, 6:1 gegen Diana Marcinkevica durch, die für die unter Rückenbeschwerden leidende Spitzenspielerin Anastasija Sevastova ins lettische Team gerückt war. dpa

