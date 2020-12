Ganz starke erste Hälfte der Merlins

Crailsheim – Göttingen 89:77

Crailsheim: Bell-Haynes (29 Punkte), Stuckey (1 Rebound), Hilliard, Lasisi (8/2), Highsmith (5/5), Bleck (6), Coleman (6/5 ), Caisin, Radosavljevic (21/5), McNeace (4/5), Lazic, D. Kovacevic, Jones (10/2).

Nach der Länderspielpause durften sich die Merlins Crailsheim wieder auf dem Parkett der „Arena Hohenlohe“ beweisen. Zum Auftakt des Mammutprogramms der „Zauberer“ (vier Spiele in neun Tagen) empfing man die BG Göttingen. Nach einer überragenden ersten Hälfte der Crailsheimer gestalteten die Niedersachsen einen ausgeglichenen zweiten Durchgang. Letztlich belohnten sich die Crailsheimer für ihre starke Anfangsphase und setzten sich mit 89:77 durch. Somit hat man auch das dritte Ligaspiel der neuen Saison gewonnen.

Trainer Tuomas Iisalo sagte: „Es ist schön zu sehen, wie wir ein Spiel gegen einen Gegner mit solcher Qualität gewinnen können. Eine unglaubliche erste Halbzeit von uns, mit einer sehr starken Defense und guter Ballbewegung in der Offense. Obwohl wir dann in der zweiten Hälfte ein paar Schwierigkeiten bekamen, bewahrten die Jungs Ruhe und brachten es über die Ziellinie.“

Haywood Highsmith stellte nach nur acht Minuten schon auf 23:11 und zwang Göttingens Coach Roel Moors zur ersten Auszeit des Spiels. Zum Ende des ersten Viertels setzten sich die Gastgeber nochmals ab gingen mit einer 29:14-Führung in die erste Pause. Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts setzten die Gastgeber die ersten Zeichen. Wieder waren es Boggy und Bell-Haynes, die mit insgesamt sieben Punkten die Führung auf 36:14 stellten. Auch die Defense der Merlins stand sicher, so dass die ersten Treffer der Göttinger im zweiten Spielabschnitt erst nach vier Minuten fielen. Kurz vor der Halbzeit unterliefen den Crailsheimern zu viele Turnover und Göttingen kam zu einfachen Punkten. Zur Pause stand es 48:29.

Göttingen dann besser

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gäste. Jorge Gutierrez traf nach 22 Minuten den ersten Dreier der Niedersachsen und verringerte den Göttinger Rückstand auf 36:48. Prompt griff Tuomas Iisalo mit seiner zweiten Auszeit in das Spiel ein. Doch weiter war es Göttingen, die den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf stellten und bis auf neun Punkte Rückstand verkürzten (52:43). In der Phase bewiesen die Crailsheimer viel Kampfgeist und können den Vorsprung konsequent zweistellig halten. In der Schlussphase des dritten Spielabschnitts trafen die Gäste ihre Dreier hochprozentiger. Die Merlins ließen einige Möglichkeiten liegen, sodass es mit einem 66:57 in das spannende letzte Viertel ging.

Göttingens Nelson Weidemann sorgte mit einem And-one zum 62:68 für das erste Highlight im Schlussabschnitt. Spätestens jetzt war das Spiel ausgeglichen. Aber auch Elias Lasisi komplettierte sein Drei-Punkt-Spiel mit dem Extra-Freiwurf zum 73:64 (34.). Bell-Haynes und Boggy sorgten mit ihren erfolgreichen Würfen für das 77:66 – die erste zweistellige Führung in diesem entscheidenden Viertel.

Nun zeigten sich beide Mannschaften nervös und verursachten einfache Ballverluste. Es entwickelte sich ein echter Nerven-Krimi, bei dem die Hohenloher jedoch zu jeder Zeit die Oberhand behielten. Bogdan Radosavljevic schraubte zwei Minuten vor der Schlusssirene das Ergebnis auf 79:70. Nun war es wieder der eiskalte Bell-Haynes, der nach einem technischen Foul der Göttinger alle drei Freiwürfe verwandelte. Auch im nächsten Angriff war der Kanadier zur Stelle, scorte dreimal, und ließ endgültig keinen Zweifel aufkommen, wer das Feld als Sieger verlassen sollte. Haywood Highsmith erzielte die letzten Punk 89:77-Endstand. cd

