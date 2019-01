Gasthofer ist klarer Sieger

Beim vom vom SC Tauberbischofsheim ausgerichteten Willi-Peichl-Gedächtnisturnier dominierten die Akteure des Zweitligisten, der Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim. Am siebenrundigen Schnellturnier beteiligten sich trotz widriger Wetterverhältnisse 29 Teilnehmer, darunter waren zwei Internationale Meister.

Klarer Abstand

Unangefochtener Sieger wurde der Nummer eins gesetzte IM Alexander Gasthofer (Sfr Bad Mergentheim) mit 6,5 Zählern und klarem Abstand zu den Verfolgern. Zweiter wurde seine Vereinskamerad Bernd Reinhardt, der sich diesen Platz mit einem Sieg über IM Viktor Gasthofer (Sfr Bad Mergentheim) in Runde vier verdiente. Unter drei Spielern mit fünf Zählern hatte Günter Brix (vom ausrichtenden SC Tauberbischofsheim) die beste Feinwertung vor Thomas Heinrich (SC Tauberbischofsheim) und Josef Steinmacher, der in der Schlussrunde zu einem etwas glücklichen Sieg gegen seinen Vereinskollegen Michael Pfleger kam. Es folgten: 6. IM Viktor Gasthofer; 7. Michael Pfleger; 8. Karlheinz Eisenbeiser (SC BG Buchen); 9. Berthold Riegel; 10. Edgar Oden (beide Sfr Bad Mergentheim).

Die vergebenen Ratingpreise gingen an Josef Steinmacher (U 2000) und Arthur Friesen (SK Wertheim), der mit vier Zählern den 13. Rang belegte. Der hochtalentierte Jugendliche besitzt noch gar keine Wertungszahl, da er erst vor einem dreiviertel Jahr mit dem Schachspielen begonnen hat. Der Jugendpreis ging wie im Vorjahr an Mika Trunk vom SC BG Buchen mit drei Zählern auf Rang 17. Er schlug in der zweiten Runde seinen Trainer Karlheinz Eisenbeiser in überzeugender Manier, fiel dann aber etwas zurück. eb

