MHP Riesen Ludwigsburg – Hakro Merlins Crailsheim 66:57

(24:18, 16:19, 16:15, 10:5)

Crailsheim: Hillard IV (14 Punkte), Highsmith (12), Coleman (10), Bell-Haynes (8), Bleck (6), Jones (3), McNeace (2), Kovacevic (2), Stuckey, Caisin.

Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihr Testspiel bei den MHP RIESEN Ludwigsburg verloren. Sie hatten in der defensivgeprägten Partie einfach einen „gebrauchten Tag“ erwischt.

Bei Ludwigsburg standen unter anderem die beiden Ex-Merlins Javontae Hawkins und Yorman Polas in der Anfangsformation. Letzterer bereitete den Crailsheimern besonders in der Anfangsphase einige Probleme und erzielte neun Punkte allein im ersten Viertel. Offensiv fanden die Zauberer zu Beginn kaum ihren Rhythmus. Einzig Haywood Highsmith hielt die Gäste mit acht Zählern im Spiel und verhinderte einen größeren Rückstand nach dem ersten von vier Spielabschnitten (24:18).

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine enge Begegnung, bei der man beiden Teams anmerkte, dass man sich aktuell noch in der Vorbereitungsphase der Saison befindet. Die Barockstädter trafen in der ersten Hälfte lediglich einen von neun Dreipunktversuchen, während die Merlins vor allem in der Zone Probleme hatten, ihre Würfe hochprozentig zu verwandeln (38 Prozent). Mit einem knappen 40:37 ging es in die Kabine.

Vier Minuten vor Ende des dritten Viertels sorgte Jeremy Jones per Dreier für die erste Merlins-Führung (47:50). Der Vorsprung sollte jedoch nicht lange währen. Mit einem 9:2-Lauf holten sich die Ludwigsburger zum Ende des Viertels die Führung zurück (56:52).

In einer weiterhin intensiven und punktearmen Begegnung gelang es den Barockstädtern sich bei noch gut vier Minuten Restspielzeit auf 64:56 abzusetzen. Diesem Rückstand hatten die Merlins, die im letzten Viertel lediglich fünf Zähler verbuchten, nichts mehr entgegenzusetzen. fk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.10.2020