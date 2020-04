Geburtsstunde einer Legende

Lewiston.Sieger und Besiegter. Selten wird das so anschaulich gezeigt, wie auf diesem Foto aus dem Jahr 1965. Muhammad Ali steht triumphierend über Sonny Liston. Er schreit ihn an. „Get up you bum – komm hoch, du Penner.“ Liston versucht es. Einmal. Zweimal. Dann steht er, hält sich aber nur noch mit Mühe auf den Beinen. Kurz darauf bricht der Ringrichter den Boxkampf ab. Ali ist der alte und neue Weltmeister im Schwergewicht.

Um den legendären Boxkampf in Lewiston im US-Bundesstaat Maine ranken sich Geschichten und Gerüchte. Das liegt vor allem am „Phantom Punch“, dem Phantomschlag, mit dem Ali seinen Gegner in Runde eins niederstreckt. Ein Cross mit der Rechten, geschlagen an Schläfe und Kinnwinkel von Liston. Kaum jemand am Ring und an den Fernseh-Bildschirmen hat den Hieb, der Liston fällt, wirklich gesehen. Alles war so schnell gegangen.

Mit Ali und Liston treffen zwei Box-Welten aufeinander. Im Februar 1964 stehen sie sich in Miami erstmals im Ring gegenüber. Hier Liston, vermutlich 32 Jahre alt (sein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt), Weltmeister der Verbände WBO und WBA, ein aggressiver, schlagstarker Kämpfer, der im Ring immer vorwärts marschiert. Dort der 22-jährige Ali, der zu diesem Zeitpunkt noch Cassius Clay heißt, Olympiasieger von Rom 1960, in 19 Profikämpfen unbesiegt, ein Tänzer im Ring, der seine Gegner leichtfüßig umschwirrt und sie mit Fäusten ebenso flink wie mit Worten traktiert. „Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene“ – nur einer von unzähligen Sprüchen, die Muhammad Ali der Welt hinterließ.

Liston ist bei Box-Fans wenig beliebt. In jungen Jahren hat er wegen Raubüberfällen fünf Jahre im Gefängnis gesessen, später gelten seine engen Kontakte zur Mafia als offenes Geheimnis. Er steigt als klarer Favorit in den Ring. In der „Los Angeles Times“ schreibt Jim Murray, Cassius Clay könne Liston höchstens in einem Buchstabierwettbewerb schlagen. Es ist eine doppelte Anspielung – auf Cassius Clay, dessen Mundwerk stärker eingeschätzt wird, als seine Fäuste, sowie auf die Tatsache, dass der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Charles „Sonny“ Liston Analphabet ist.

Legendärer Rückkampf

Dann die Überraschung: In der Pause zur siebten Runde gibt Liston auf. Cassius Clay ist der neue Weltmeister. Mit weit aufgerissenen Augen schreit er zum ersten Mal sein „I am the greatest“ – Ich bin der Größte – in die Kameras.

15 Monate später kommt es zum legendären Rückkampf. Cassius Clay ist mittlerweile der Nation of Islam beigetreten und nennt sich Muhammad Ali. Beliebter wird er dadurch nicht. Die Zuschauer am Ring bejubeln Sonny Liston, was für den ein eher ungewohntes Gefühl ist. Und sie buhen Ali aus. Der vermiest ihnen dafür den Spaß. Nach nur 105 Sekunden liegt Liston, vom „Phantom Punch“ getroffen, am Boden. Der Ringrichter hat alle Mühe, Ali vom gefallenen Gegner wegzudrängen und vergisst darüber sogar, Liston anzuzählen. Der kommt erst nach 15 Sekunden wieder auf die Beine und boxt weiter, ehe Ringrichter Jersey Joe Walcott seinen Fehler bemerkt, und den Kampf beendet. Sonny Liston wird sich von dem Niederschlag im Mai 1965 nicht mehr erholen. Der ehemalige Weltmeister bestreitet noch einige unbedeutende Kämpfe. Fünf Jahre später stirbt er in Las Vegas unter ungeklärten Umständen. Es wird vermutet, dass dabei Drogen eine Rolle gespielt haben. Vielleicht aber hatte auch die Mafia ihre Hand im Spiel.

Muhammad Ali aber überragt nicht nur den am Boden liegenden Liston. Für ihn ist der Kampf in Lewiston die Geburtsstunde als Champion. In den kommenden Jahren wird er zur Legende. Als er 2016, von seiner langjährigen Parkinson-Krankheit gezeichnet, stirbt, trauert die Sportwelt.

